バイエルンは水曜、ビショフが「左ふくらはぎの軽度繊維断裂」と診断され、欧州戦を欠場すると発表した。20歳の彼は当面離脱するが、具体的な期間は不明だ。

とはいえ、バイエルンファンにとっては、負傷者が少ない現状が多少の慰めになるだろう。 筋線維断裂から回復中のレナート・カール、内転筋を負傷したスヴェン・ウルライヒに続き、ビショフが唯一の欠場選手となった。これにより、コンパニ監督は準決勝進出へほぼベストメンバーを起用できる。



