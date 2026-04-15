Getty Images Sport
翻訳者：
バイエルン・ミュンヘンは、レアル・マドリード戦開始1時間前にMFが負傷離脱し、土壇場で不運に見舞われた。
ビショフにとって痛手となる遅すぎる失点
バイエルンは水曜、ビショフが「左ふくらはぎの軽度繊維断裂」と診断され、欧州戦を欠場すると発表した。20歳の彼は当面離脱するが、具体的な期間は不明だ。
とはいえ、バイエルンファンにとっては、負傷者が少ない現状が多少の慰めになるだろう。 筋線維断裂から回復中のレナート・カール、内転筋を負傷したスヴェン・ウルライヒに続き、ビショフが唯一の欠場選手となった。これにより、コンパニ監督は準決勝進出へほぼベストメンバーを起用できる。
- AFP
コンパニーは主張を曲げない
ビショフの出場が直前まで懸念されたが、コンパニ監督はスペイン王者との一戦でも戦術の継続性を重視した。マヌエル・ノイアーのゴールを守るため、ベルギー人指揮官はヨシップ・スタニシッチとコンラッド・ライマーをサイドバックに据えた4バックを採用。センターバックはジョナタン・ターとダヨ・ウパメカノがコンビを組み、レアルの強力攻撃陣を封じる。
中盤はヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチが操る。その前にはマイケル・オリゼ、セルジュ・ニャブリ、ルイス・ディアスが並び、ハリー・ケインへチャンスを供給する。
なお、コンパニー監督は先週のサンティアゴ・ベルナベウでの第1戦（2-1でバイエルン勝利）と同じ先発メンバーを選択した。
アルベロアがメンバーを入れ替える
バイエルンのベンチが安定感を示す一方、レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は第2戦でメンバーを4人変更した。フェルランド・メンディが左SBで先発復帰し、第1戦でマイケル・オリゼを止めきれなかったアルバロ・カレラスに代わる。
センターバックはディーン・ホイセンの代わりにエデル・ミリタオがアントニオ・ルディガーと組む。 中盤ではオーレリアン・チュアメニとチアゴ・ピタルチに代わり、第1戦で途中出場したジュード・ベリンガムとブラヒム・ディアスが先発。これによりフェデリコ・バルベルデは中央寄りのポジションを務める可能性がある。
- AFP
アリアンツでの一戦は重大な意味を持つ
他のポジションで戦術調整が行われたものの、ミュンヘン遠征でもレアル・マドリードの得点源は変わらない。アルベロア監督は、ブンデスリーガの強豪を破るために、ムバッペとヴィニシウスの爆発的なコンビに引き続き得点を期待する。2人は、欧州の舞台で緊迫した一戦で、バイエルン守備陣の疲労や隙を突くだろう。