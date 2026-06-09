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バイエルン・ミュンヘンは、マイケル・オリゼに対しレアル・マドリードが提出した1〜3次のオファーを拒否する見込みで、「売却する意向はない」という強硬な姿勢を貫いている。
オリセは移籍不可とされた。
ジャーナリストのフロリアン・プレッテンベルク氏によると、フロレンティーノ・ペレス会長がウインガー獲得に1億5000万ユーロのオファーを提示するかは依然不明だ。仮に提示しても、バイエルンは売却意向がなく即座に拒否する見込みだ。 ペレス会長はクラブの断固たる姿勢を把握しており、バイエルンは1回目、2回目、3回目のオファーもすべて拒否する構えだ。
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バイエルン、ペレスへの関心を否定
クラブ幹部は、流れている噂を鎮め、再選されたレアル・マドリード会長が接触を試みるのを防ぐため、公に介入した。バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長は、ドイツ紙『BILD』にこう語った。「ミカエル・オリゼはバイエルンの選手で、長期契約を結んでいる。私たちは選手を売るクラブではない。フロレンティーノ・ペレス会長がオファーを送りたいなら――今のところないが――手間は省いてほしい。」
ホーネスとペレスが対立するビジョンを提示
この移籍噂が浮上したのは、ペレス会長が再選された時期と重なる。ペレスは再選のたびに大物選手を獲得して祝ってきた。勝利演説で彼は会員にこう語った。「私はまだここにいる。会員の皆さんは私のことを知っている。私はレアル・マドリードを守るためにここにいる。クラブが今後もタイトルを獲得できるよう努力する」。
一方、名誉会長のウリ・ヘーネスは以前、「マイケル・オリゼを2億ユーロで売る？ 売らない。我々はファンのために戦う。43万人の会員と世界中に何百万人ものファンがいる。銀行に2億ユーロがあっても、土曜の試合の質が下がれば意味がない」と語っていた。
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ウインガー、国際大会での成功を目指す
バイエルンで22ゴール31アシストを記録した24歳の選手は、 now、代表戦に全力を注いでいる。北アイルランドとの親善試合（3-1勝利）でハットトリックを達成するなど、絶好調で大会に臨む。「レ・ブルー」は、セネガル、イラク、ノルウェーと対戦する激戦のグループIを突破を目指す。