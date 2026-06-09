この移籍噂が浮上したのは、ペレス会長が再選された時期と重なる。ペレスは再選のたびに大物選手を獲得して祝ってきた。勝利演説で彼は会員にこう語った。「私はまだここにいる。会員の皆さんは私のことを知っている。私はレアル・マドリードを守るためにここにいる。クラブが今後もタイトルを獲得できるよう努力する」。

一方、名誉会長のウリ・ヘーネスは以前、「マイケル・オリゼを2億ユーロで売る？ 売らない。我々はファンのために戦う。43万人の会員と世界中に何百万人ものファンがいる。銀行に2億ユーロがあっても、土曜の試合の質が下がれば意味がない」と語っていた。