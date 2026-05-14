バイエルンは現時点でニューカッスルの高額な要求には応じず、移籍金を大幅に引き下げるよう交渉する方針だ。5000万ポンド（6000万ユーロ）前後からオファーを始め、数週間以内にプレミアリーグのクラブと妥協点を見いだしたい考えだ。

バイエルンは、選手が移籍を望んでいる状況を活かし、ニューカッスルに圧力をかけてより良い条件を引き出す方針だ。ファルク氏は「バイエルンは6000万ポンドから提示し、折衷案を探る。目標は価格を下げさせることだ」と語った。