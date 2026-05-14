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バイエルン・ミュンヘンは、ニューカッスルが求めるアンソニー・ゴードンの移籍金7500万ポンド引き下げを交渉する。
バイエルン、ゴードンと個人条件で合意
バイエルンは今夏、イングランド代表FWゴードンを最優先ターゲットとし、交渉で大きな進展を遂げている。選手側はアリアンツ・アレーナへの移籍を強く希望し、個人条件は大筋で合意に達している。
クラブの監督委員会もこの移籍を全面支持しており、元エバートン所属の同選手をブンデスリーガに迎え入れる方針で一致している。ビルト紙のクリスチャン・ファルク記者は「選手本人はバイエルンへの移籍を希望しており、ニューカッスル・ユナイテッドとの交渉も始まっている」と伝えている。
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7,500万ポンドの評価額という壁
選手本人は移籍に前向きだが、ニューカッスルはチーム屈指の攻撃的選手を放出するにあたり、高額な移籍金を要求している。報道によると、同クラブは2030年まで契約を結んでいるこの25歳の選手放出に際し、7500万ポンド（8600万ユーロ）前後を求めている。
アリアンツ・アレーナでの交渉戦略
バイエルンは現時点でニューカッスルの高額な要求には応じず、移籍金を大幅に引き下げるよう交渉する方針だ。5000万ポンド（6000万ユーロ）前後からオファーを始め、数週間以内にプレミアリーグのクラブと妥協点を見いだしたい考えだ。
バイエルンは、選手が移籍を望んでいる状況を活かし、ニューカッスルに圧力をかけてより良い条件を引き出す方針だ。ファルク氏は「バイエルンは6000万ポンドから提示し、折衷案を探る。目標は価格を下げさせることだ」と語った。
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プレミアリーグのライバルクラブからの関心
バイエルンが獲得競争をリードしているが、イングランドでもゴードン争奪戦が激化している。2023年のタインサイド移籍後、彼の好パフォーマンスにプレミア強豪数クラブが注目している。
争奪戦は依然として激しく、フォーク氏は「チェルシー、アーセナル、リヴァプール、さらにはマンチェスター・シティも彼に注目している」と指摘する。ニューカッスルはゴードンとの長期契約で有利だが、バイエルンは移籍金を調整し、最優先ターゲットの獲得を確信している。