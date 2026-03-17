バイエルン・ミュンヘンは、ドイツ代表のジャマル・ムシアラが予想以上に長期離脱することになり、新たな怪我の懸念を抱えることになった。

国際試合の休養期間が目前に迫っている中、この足首の負傷はクラブにとっても代表チームにとっても、特にタイミングが悪い。 ユリアン・ナーゲルスマン監督は、今週木曜日にスイスおよびガーナとの親善試合に向けた代表メンバーを発表する予定だ。バイエルンのスター選手は、ミュンヘンでのリハビリに専念するため、代表合宿を辞退せざるを得なくなる可能性がある。代表戦への出場可否についてはまだ最終決定は下されていないが、現状の回復状況から判断すると、試合への復帰は時期尚早となる恐れがある。最優先事項は、シーズン終盤の重要な戦いに万全のコンディションで復帰させることだ。