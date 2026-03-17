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バイエルン・ミュンヘンは、ドイツ代表のジャマル・ムシアラが予想以上に長期離脱することになり、新たな怪我の懸念を抱えることになった。
チャンピオンズリーグ第2戦の欠場が確定
スカイ・スポーツによると、バイエルンの巨人は明日の欧州カップ戦の第2戦をムシアラ抜きで臨むことになる。このプレイメーカーは足首の疲労性損傷から回復できず、アタランタとのラウンド16第2戦を欠場する見込みだ。この負傷は、両チームの初対戦となったアウェーでの試合でバイエルンが6-1の大勝を収めた際に負ったものである。 この若き選手は最終トレーニングセッションを欠席しており、ヴィンセント・コンパニー監督が選出した試合当日のメンバーから外れることは確実となった。合計スコアで余裕のあるリードを築いているとはいえ、彼の不在はチームの攻撃の創造性にとって大きな痛手となる。
- AFP
長期の戦線離脱が懸念される
明日の準々決勝進出を確実にすることに当面の焦点は当てられているが、彼の離脱が今後の国内リーグ戦にまで及ぶのではないかという懸念が高まっている。このミッドフィルダーは、今週土曜日に控えるブンデスリーガのユニオン・ベルリン戦への出場が極めて不透明な状況にある。腓骨骨折によりシーズン前半を欠場し、1月にようやく復帰したばかりだっただけに、今回の新たな不運はとりわけ痛手だ。復帰後は11試合に出場し、3ゴール2アシストを記録している。
ドイツ代表、国際試合期間の行方が不透明
国際試合の休養期間が目前に迫っている中、この足首の負傷はクラブにとっても代表チームにとっても、特にタイミングが悪い。 ユリアン・ナーゲルスマン監督は、今週木曜日にスイスおよびガーナとの親善試合に向けた代表メンバーを発表する予定だ。バイエルンのスター選手は、ミュンヘンでのリハビリに専念するため、代表合宿を辞退せざるを得なくなる可能性がある。代表戦への出場可否についてはまだ最終決定は下されていないが、現状の回復状況から判断すると、試合への復帰は時期尚早となる恐れがある。最優先事項は、シーズン終盤の重要な戦いに万全のコンディションで復帰させることだ。
- Getty Images Sport
コンパニーは複数の体調不良に悩まされている
この過密日程の中で、コンパニー監督にとって頭痛の種は攻撃的ミッドフィールダーだけではない。監督は先日のバイエル・レバークーゼン戦前に最新情報を伝え、複数の主力選手が治療室入りしているという「ミニ危機」を認めた。23歳の選手に加え、クラブは以前、アルフォンソ・デイヴィスがベルガモ遠征後に右ハムストリングを肉離れしたと発表していた。 さらに、ゴールキーパーの状況も厳しい視線にさらされている。マヌエル・ノイアーはふくらはぎの故障で離脱中であり、ヨナス・ウルビグも最近脳震盪と診断されたが、今週の先発メンバー入りは依然として可能だ。
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