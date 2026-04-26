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バイエルン・ミュンヘンは、チェルシーのFWニコラス・ジャクソンがハリー・ケインの控えで10得点を挙げたことを受け、6500万ユーロの買い取りオプションを行使すると発表した。
エベルル氏、ジャクソンの退団計画を認める
バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベル氏は、クラブがジャクソンの買い取りオプションを行使しないことを明かした。ZDF-Sportstudioのインタビューで、今季限りでストライカーはチェルシーに復帰すると語った。2度目のレンタルも検討されておらず、アリアンツ・アレーナでの彼の期間は幕を閉じる。
ジャクソンは控えとして結果を残したが、長期契約を結ぶための金銭的条件が壁となり、来季はチェルシーに復帰する。
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控え選手としての目覚ましい活躍
ジャクソンはブンデスリーガで存在感を示している。公式戦29試合で10ゴール4アシストを記録し、直近5試合では4得点をマーク。先週末のバイエルン対マインツ05戦（4-3でバイエルン勝利）でも逆転のきっかけとなるゴールを決めた。
コンパニー監督は彼の献身性とプロ意識を評価しているが、クラブ首脳は財務戦略を優先した。ベンチから試合の流れを変える彼の力はリーグ連覇とDFBポカール決勝進出に貢献した。それでも、6500万ユーロ（5600万ポンド／7600万ドル）の移籍金を払って完全移籍させる決断は得られなかった。
ミケルがチェルシーに欠けているものを指摘する
ジャクソンが間もなくロンドンに復帰するというニュースは、クラブのレジェンドであるジョン・オビ・ミケルをはじめ、チェルシーの関係者の一部から歓迎されるだろう。この元MFは最近、ジャクソンが退団して以来、ブルーズの攻撃陣には必要な身体性と戦術的知性が欠けていると指摘した。ミケルは特に、コール・パーマーがセネガル人FWとの連携を失い、「途方に暮れているように見える」と述べた。
「正直、彼がいないのは痛手だ。ポッドキャストでもそう言いたい。今のストライカーは、彼がチームにもたらしたものを提供できていない」とミケルは語った。「ジョアン・ペドロは得点を挙げているが、ハイプレスやコール・パーマーとの telepathy のような連携を、ニコラス・ジャクソンがチームにどうもたらしていたかを見てほしい」
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スタンフォード・ブリッジの先行きは不透明だ
ロンドンへ戻るジャクソン。チェルシーは低迷の責任を取りリアム・ロゼニオール監督を解任したばかりだ。新監督下で彼がどんな役割を得るかはまだ不明だ。 チェルシーとの契約は2033年6月まであり、トップチームに復帰できなければドイツでの活躍が他クラブの興味を呼ぶだろう。
チェルシーは、トップレベルで経験を積んだ彼をチームに組み込むか、今季10得点を挙げた実績で移籍金を得るか判断しなければならない。現在、ジャクソンはバイエルンの3冠達成に向け、シーズン最終盤に集中している。