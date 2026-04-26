バイエルン・ミュンヘンは、チェルシーのFWニコラス・ジャクソンがハリー・ケインの控えで10得点を挙げたことを受け、6500万ユーロの買い取りオプションを行使すると発表した。

ジャクソンが間もなくロンドンに復帰するというニュースは、クラブのレジェンドであるジョン・オビ・ミケルをはじめ、チェルシーの関係者の一部から歓迎されるだろう。この元MFは最近、ジャクソンが退団して以来、ブルーズの攻撃陣には必要な身体性と戦術的知性が欠けていると指摘した。ミケルは特に、コール・パーマーがセネガル人FWとの連携を失い、「途方に暮れているように見える」と述べた。

「正直、彼がいないのは痛手だ。ポッドキャストでもそう言いたい。今のストライカーは、彼がチームにもたらしたものを提供できていない」とミケルは語った。「ジョアン・ペドロは得点を挙げているが、ハイプレスやコール・パーマーとの telepathy のような連携を、ニコラス・ジャクソンがチームにどうもたらしていたかを見てほしい」