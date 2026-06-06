サイバリの市場価値が急上昇している。2025-26シーズン、PSVは84ポイントを稼ぎ、フェイエノールトに19ポイント差をつけて優勝。サイバリは27試合で15ゴール8アシストを記録し、チームを牽引した。

移籍が実現すれば、代表29試合出場の実績を持つ彼は、ベナティア、マズラウィ、アズヌに続き、バイエルンでプレーする4人目のモロッコ人選手となる。