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バイエルン・ミュンヘンは、ヴィンセント・コンパニ監督が最優先する選手と個人条件で合意し、6000万ユーロでウインガー獲得へ交渉中。
バイエルンが大型補強に動く
スカイ・スポーツによると、バイエルンはPSVのサイバリ獲得へ急速に動き、2031年までの契約で個人条件に合意した。 バイエルンは現在、PSVと移籍金5000万～6000万ユーロで交渉中。サイバリは2029年まで契約が残っており、PSVが有利だ。
コンパニーが重要な人物像を指摘
ミュンヘンの首脳陣は、この選手が先日バルセロナへ移籍したアンソニー・ゴードンの代役ではないと明言した。コンパニー監督は、攻撃陣の複数のポジションで使えるこの多才なフォワードを不可欠な戦術的武器と見なしている。報道によると、監督は、サイバリがアンデルレヒト、メヘレン、ゲンクのユースで示したダイナミズム、テクニック、スピード、強靭なフィジカルに魅了されているという。
サイバリがPSVの圧倒的な活躍を支える
サイバリの市場価値が急上昇している。2025-26シーズン、PSVは84ポイントを稼ぎ、フェイエノールトに19ポイント差をつけて優勝。サイバリは27試合で15ゴール8アシストを記録し、チームを牽引した。
移籍が実現すれば、代表29試合出場の実績を持つ彼は、ベナティア、マズラウィ、アズヌに続き、バイエルンでプレーする4人目のモロッコ人選手となる。
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ワールドカップでの活躍が、新たな局面への移行を先導する
サイバリは2026年W杯でモロッコ代表を牽引するため、早く代表モードに切り替える必要がある。 世界中の注目が集まる大会で彼の市場価値がさらに上昇する前に、バイエルンは契約交渉をまとめたい考えだ。大会後、彼はバイエルンの厳しいプレシーズンに臨み、コンパニー監督が刷新した攻撃陣で即座にスタメンを争うことが求められる。