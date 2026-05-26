バイエルン・ミュンヘンは、アンソニー・ゴードン獲得のため、ニューカッスルに驚きの交換トレードを提示した。

ヌベルは今夏、アリアンツ・アレーナに復帰する。シュトゥットガルトへのレンタル移籍を終え、2030年6月までバイエルンとの契約が残っている。しかし、クラブはマヌエル・ノイアー、ヨナス・ウルビッグ、スヴェン・ウルライヒを軸とする方針を固め、29歳の彼にミュンヘンでの将来はない。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「我々は彼の代理人と話し合い、アレックスも計画を理解している」と明言した。 来季は彼ら3人でいく。これが我々の計画だ」