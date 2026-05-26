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バイエルン・ミュンヘンは、アンソニー・ゴードン獲得のため、ニューカッスルに驚きの交換トレードを提示した。
バイエルンがマグパイズのスター選手を狙う
『ビルト』紙によると、ブンデスリーガの強豪はゴードン獲得を熱望しているが、ニューカッスルが求める高額移籍金を一括で払う資金がない。そこでバイエルンは、シュトゥットガルトへのレンタルが終わったヌーベルを交換要員として活用する方針だ。ニック・ポープの退団が迫るセント・ジェームズ・パーク首脳陣は、新GKを探しており、このドイツ人選手に関心を持っている。
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バイエルン、ゴールキーパーの序列を明確化
ヌベルは今夏、アリアンツ・アレーナに復帰する。シュトゥットガルトへのレンタル移籍を終え、2030年6月までバイエルンとの契約が残っている。しかし、クラブはマヌエル・ノイアー、ヨナス・ウルビッグ、スヴェン・ウルライヒを軸とする方針を固め、29歳の彼にミュンヘンでの将来はない。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「我々は彼の代理人と話し合い、アレックスも計画を理解している」と明言した。 来季は彼ら3人でいく。これが我々の計画だ」
エベルルが攻撃的選手の獲得を示唆
バイエルンは、今後の移籍市場で攻撃陣を補強する方針を示した。スポーツディレクターのマックス・エベル氏は、ベルリンでのDFBポカール決勝シュトゥットガルト戦前に『ビルト』紙のイベントで「手頃な価格なら攻撃的選手を獲得することで合意している」と語った。また、「有意義な話し合いができ、進展を期待している」と述べた。
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夏の移籍劇が待ち受けている
この複雑なトレード交渉は、ワールドカップ日程の影響で夏の終わりまで決着がつかない可能性がある。ヌベルは現在、ドイツ代表として北米で開催中の大会に参加している。一方ニューカッスルは、レンヌの若手GKロビン・リッサーなどを代替候補として検討中だ。即戦力CBを求めるエディ・ハウ監督の要望を踏まえ、クラブ首脳陣はトレード案を受け入れゴードンをドイツへ放出するか、重大な決断を迫られている。