バイエルン・ミュンヘンは、アルフォンソ・デイヴィスの「非常に痛ましい」負傷でワールドカップ出場が危ぶまれる中、彼の精神状態を心配している。

カナダ代表の選手は、バイエルンがパリ・サンジェルマンに敗れたチャンピオンズリーグ準決勝で左太もも裏を重度に損傷した。断裂の疑いがあり、25歳の彼は今シーズンの残りと今夏のワールドカップ出場が危ぶまれる。

バイエルンのクリストフ・フロイントスポーツディレクターは、ヴォルフスブルク戦の1-0勝利後、失望を隠さなかった。 「彼にとって、そして私たちにとって非常に残念だ。大腿四頭筋のけがから復帰したものの、筋肉のトラブルが続き、リズムをつかめなかった。精神的にもつらい時期だが、全員がサポートし、彼が再び万全で戻ってくることを願っている」と語った。