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バイエルン・ミュンヘンは、アルフォンソ・デイヴィスの「非常に痛ましい」負傷でワールドカップ出場が危ぶまれる中、彼の精神状態を心配している。
クラブと母国にとって痛手となる出来事
カナダ代表の選手は、バイエルンがパリ・サンジェルマンに敗れたチャンピオンズリーグ準決勝で左太もも裏を重度に損傷した。断裂の疑いがあり、25歳の彼は今シーズンの残りと今夏のワールドカップ出場が危ぶまれる。
バイエルンのクリストフ・フロイントスポーツディレクターは、ヴォルフスブルク戦の1-0勝利後、失望を隠さなかった。 「彼にとって、そして私たちにとって非常に残念だ。大腿四頭筋のけがから復帰したものの、筋肉のトラブルが続き、リズムをつかめなかった。精神的にもつらい時期だが、全員がサポートし、彼が再び万全で戻ってくることを願っている」と語った。
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フルバックの継続的なコンディションの悩み
デイヴィスの最近の怪我歴は痛ましい。2025年3月の右膝前十字靭帯断裂と軟骨損傷で9か月離脱し、12月に復帰した。しかし2月に筋繊維断裂、3月のアタランタ戦では大腿部肉離れと、再三のトラブルに見舞われている。
わずか数か月で3度目の筋肉系トラブルとなり、繰り返されるリハビリが精神面に与える影響も懸念されている。今季はバイエルン・ミュンヘンで23試合841分出場し、1ゴール5アシストを記録している。
メンタルヘルスの問題が最優先課題となっている
アリアンツ・アレーナの首脳陣は、デイヴィスが過去に語ったメンタルヘルスの問題を踏まえ、彼の精神状態を気に掛けている。前回の長期離脱中、彼は自身のYouTubeチャンネルで「精神的に崩れた。何が起きたのか分からず、シャワーを浴びていたら突然涙が止まらなくなった」と明かしていた。
この報道を受け、ヴィンセント・コンパニー監督も「身体面は心配していない。彼は戻ってくるし、すべて元通りになるだろう。だが精神的には非常に厳しい」と語った。
- AFP
ワールドカップへの道
ワールドカップは6月11日から7月19日まで開催され、デイヴィスは時間との戦いを強いられている。同DFにとってキャリアの頂点となる大会だが、コンパニー監督は理学療法だけでなくメンタル面の切り替えも重要と語る。「大きな怪我より、再発する軽傷の方が精神的な打撃が大きい」と監督は説明した。
それでもコンパニー監督は、彼が大会に集中する力を取り戻すと期待している。「とはいえ、彼は今すぐに気持ちを切り替えなければならない。ワールドカップに関してどうなるか、様子を見よう。他に道はない。我々は彼を助け、サポートしていく」と語った。