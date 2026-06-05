英紙『テレグラフ』によると、ペレス会長はバイエルンのエースストライカーの獲得を否定したが、レアル・マドリードは水面下で1億7500万ユーロ相当のオファーを準備している。
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バイエルン・ミュンヘンは戦々恐々とするべきか？レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長の移籍発言は、FCBのスター選手に関わると思われる。
今夏に移籍が実現する可能性は低い。バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルルは4月、買い手候補に門戸を閉ざし、「ノー。我々は長期プロジェクトを進めており、ミヒャエルもここで快適に過ごしている」と明言した。
また、長期契約を結ぶオリゼも現時点で移籍は考えていないという。
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エベルル氏によると、オリゼには契約解除条項はない。
昨年10月、エベルはオリゼの契約に解約条項はないと否定した。 『11Freunde』のインタビューでは、同クラブが移籍市場で国際的なライバルに遅れをとっているとの質問に、「議論で見落とされているのは、我々がクリスタル・パレスからマイケル・オリゼを獲得した点だ。彼は2029年まで契約しており（解除条項なし）、世界最高選手の一人になりつつある」と語った。
それ以前には、24歳のフランス人選手が2029年までの契約を早期に買い取られるとの憶測が流れていた。これに対し、スポーツディレクターのクリストファー・フロイント氏は8月末、「契約内容は話さない」とだけ語った。
ペレス、レアル・マドリードの大型移籍を発表
一方、ペレス会長は「クリスティアーノ・ロナウド級のスーパースター」に1億5000万ユーロのオファーを提示すると発表。この取引を最優先し、早期成立を目指す意向を示した。
ペレス会長は「火曜日、チャンピオンズリーグの強豪クラブに対し、マドリード史上最大となる移籍費少なくとも1億5000万ユーロのオファーを提示する」と語った。
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バイエルンでのオリセ：52試合で53ゴール関与
ペレス会長は、対立候補リケルメ氏が「すでにトップストライカーと合意している」と主張した発言に即座に反論した。ハーランドだけでなく、オリゼ、ドク、ケインの獲得も明確に否定。バルセロナ選手も検討対象外だと強調した。
オリゼは夏、クリスタル・パレスから5300万ユーロで加入。新戦力の中で唯一、すぐに結果を出した。52試合で22ゴール31アシストを記録している。
レアル・マドリードの最高額移籍
選手 ポジション 移籍元 年 移籍金 ジュード・ベリンガム MF ボルシア・ドルトムント 2023年 1億2700万ユーロ エデン・アザール MF チェルシーFC 2019 1億2080万ユーロ ガレス・ベイル フォワード トッテナム・ホットスパー 2013 1億100万ユーロ クリスティアーノ・ロナウド 攻撃 マンチェスター・ユナイテッド 2009 9400万ユーロ オーレリアン・チュアメニ MF ASモナコ 2022 8000万ユーロ ジネディーヌ・ジダン MF ユヴェントス 2001 7750万ユーロ ハメス・ロドリゲス MF ASモナコ 2014 7500万ユーロ カカ MF ACミラン 2009 6700万ユーロ ルカ・ヨヴィッチ FW アイントラハト・フランクフルト 2019 6300万ユーロ ディーン・ホイセン ディフェンス AFCボーンマス 2024 625万ユーロ