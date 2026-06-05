昨年10月、エベルはオリゼの契約に解約条項はないと否定した。 『11Freunde』のインタビューでは、同クラブが移籍市場で国際的なライバルに遅れをとっているとの質問に、「議論で見落とされているのは、我々がクリスタル・パレスからマイケル・オリゼを獲得した点だ。彼は2029年まで契約しており（解除条項なし）、世界最高選手の一人になりつつある」と語った。

それ以前には、24歳のフランス人選手が2029年までの契約を早期に買い取られるとの憶測が流れていた。これに対し、スポーツディレクターのクリストファー・フロイント氏は8月末、「契約内容は話さない」とだけ語った。