信頼できるSport1によると、ヨスコ・グヴァルディオルはマンチェスター・シティを退団したいと考えている。彼はバイエルンへの移籍に前向きで、24歳ながら「大ファン」と公言。2023年のRBライプツィヒからシティへの移籍前から、バイエルンは興味を持っていたという。
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バイエルン・ミュンヘンは巨費を投じてマンチェスター・シティの選手獲得に動く。
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しかし、この大物移籍にはいくつかの障害がある。バイエルン・ミュンヘンの守備陣はダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターで安定しており、ヨシップ・スタニシッチも同ポジションをこなせる。
夏には伊藤宏樹とキム・ミンジェの放出が噂されるが、クラブの最優先は右SBと左WGの補強だ。理想は、ケインのバックアップ兼ディアスに挑戦できる攻撃的選手だ。
最優先はニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンで、アタランタ・ベルガモのシャルル・デ・ケテラールも候補に挙がっている。右SBにはフェイエノールトのギヴァイロ・リードの噂が数か月前からある。
いずれも移籍金は高額見込みで、バイエルンがグヴァルディオル獲得に全力を注ぐかは不透明だ。 グバルディオルは24歳。2023年にライプツィヒからマンチェスター・シティへ9000万ユーロで移籍し、2028年まで契約が残っている。 Transfermarktの市場価値は7000万ユーロ。シティではペップ・グアルディオラ監督の下、センターバックだけでなく左サイドバックでもレギュラーとして活躍している。
- AFP
その多才さと左利きという特長だけで、彼はバイエルンにとって再び魅力的な存在となる。チーム内ではアルフォンソ・デイヴィスに対する懸念が高まっているからだ。2025年3月に前十字靭帯断裂と軟骨損傷を負って以来、このカナダ人選手は本来の調子を取り戻せていない。 ここ3か月で3度目の重度肉離れを起こし、自国開催W杯出場も危ぶまれる。後継候補にはフランクフルトのナサニエル・ブラウンが浮上している。
グヴァルディオルも今季は脛骨骨折で長期離脱したが、5月に復帰しW杯代表に選ばれた。
グアルディオラ監督の下では健康なら常にレギュラーだったが、夏にエンツォ・マレスカ新体制がスタートすれば立場が変わる可能性もある。