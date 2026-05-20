バイエルン・ミュンヘンは巨費を投じてマンチェスター・シティの選手獲得に動く。

しかし、この大物移籍にはいくつかの障害がある。バイエルン・ミュンヘンの守備陣はダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターで安定しており、ヨシップ・スタニシッチも同ポジションをこなせる。

夏には伊藤宏樹とキム・ミンジェの放出が噂されるが、クラブの最優先は右SBと左WGの補強だ。理想は、ケインのバックアップ兼ディアスに挑戦できる攻撃的選手だ。

最優先はニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンで、アタランタ・ベルガモのシャルル・デ・ケテラールも候補に挙がっている。右SBにはフェイエノールトのギヴァイロ・リードの噂が数か月前からある。

いずれも移籍金は高額見込みで、バイエルンがグヴァルディオル獲得に全力を注ぐかは不透明だ。 グバルディオルは24歳。2023年にライプツィヒからマンチェスター・シティへ9000万ユーロで移籍し、2028年まで契約が残っている。 Transfermarktの市場価値は7000万ユーロ。シティではペップ・グアルディオラ監督の下、センターバックだけでなく左サイドバックでもレギュラーとして活躍している。