バイエルン・ミュンヘンはマヌエル・ノイアーの将来に関する決断を待ち、マックス・エベルルが契約不透明感に言及

アリアンツ・アレーナにおける主将の現行契約は今夏に満了を迎えるが、正式な延長契約は未だ締結されていない。エベルルは、最近の健康状態に関する報告にもかかわらず、クラブの方針に変更はないと明言した。首脳陣は春まで待ってから最終的な協議に入る意向だ。

「マヌの年齢は承知している。我々は常にこう述べてきた——まず3月末に40歳を迎えるべきだと。その後、落ち着いて話し合うつもりだ」とスポーツディレクターは説明した。最終決定は双方の合意に基づくことを強調し、「彼自身がどう感じているか、どのような心境かを伝える必要がある。 我々も今後の進め方を自ら決めねばならない。彼は今シーズンこれまで傑出した活躍を見せ、トップクラスのゴールキーパーだ。だがこの（現在の）負傷は我々にとって何ら状況を変えるものではない」