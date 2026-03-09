Getty Images Sport
バイエルン・ミュンヘンはマヌエル・ノイアーの将来に関する決断を待ち、マックス・エベルルが契約不透明感に言及
ノイアーのふくらはぎの繰り返し起こる負傷が継続している
エベルルは、筋肉の問題が繰り返されるという憂慮すべき状況を受けて、ノイアーの身体状態について言及した。ベテランGKは金曜日のボルシア・メンヒェングラートバッハ戦（4-1勝利）でふくらはぎの負傷を再発させた。
これは39歳の選手にとって懸念すべき傾向だ。前回筋線維断裂から復帰したばかりだった同選手は、この試合でも前半終了時に交代を余儀なくされていた。負傷の再発にもかかわらず、エーベルルはバイエルン・ミュンヘンがリハビリを急がせないことを強調した。「プレッシャーを溜めないため、復帰時期は明言しない。静かに完治させるべきだ」と彼は述べた。
船長の契約交渉が保留中
アリアンツ・アレーナにおける主将の現行契約は今夏に満了を迎えるが、正式な延長契約は未だ締結されていない。エベルルは、最近の健康状態に関する報告にもかかわらず、クラブの方針に変更はないと明言した。首脳陣は春まで待ってから最終的な協議に入る意向だ。
「マヌの年齢は承知している。我々は常にこう述べてきた——まず3月末に40歳を迎えるべきだと。その後、落ち着いて話し合うつもりだ」とスポーツディレクターは説明した。最終決定は双方の合意に基づくことを強調し、「彼自身がどう感じているか、どのような心境かを伝える必要がある。 我々も今後の進め方を自ら決めねばならない。彼は今シーズンこれまで傑出した活躍を見せ、トップクラスのゴールキーパーだ。だがこの（現在の）負傷は我々にとって何ら状況を変えるものではない」
ウルビグ、アタランタ戦に備える
ノイアーが欠場する中、アタランタ・ベルガモとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦の責任はウルビグに委ねられる。22歳の彼は今シーズンすでに11試合で出場しており、プレッシャーのかかる状況での信頼性を証明している。
エベルルは若き控え選手の成長と欧州の舞台への準備態勢に完全な信頼を表明した。「ヨナスは私の見るところで素晴らしい成長を遂げている」とイタリア行きのフライト前に述べた。さらにウルビッヒがベルガモ戦でゴールを守ることに「全く懸念はない」と付け加え、彼への信頼を強調した。
ワールドカップの話題が若いゴールキーパーを取り巻いている
ウルビグの急成長は、今後のワールドカップに向けたドイツ代表への招集可能性について大きな議論を巻き起こしている。国際的な選手選考に関して権限を越えることを慎重に見ている一方で、エベルは同ゴールキーパーの軌跡が無視できない存在であることを認めた。
「私は代表チームのスポーツディレクターではなく、FCバイエルンのスポーツディレクターだ。ヨナスが我々と共にいることを非常に喜んでいる」とエーベルルは説明した。しかし、若き選手の代表入りへの道は開かれていると示唆し、「彼が良好なパフォーマンスを発揮すれば、どの選手も候補となり得る」と述べた。
