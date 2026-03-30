バイエルン・ミュンヘンはマイケル・オリゼの移籍説を一笑に付し、レアル・マドリードやリヴァプールを牽制すべく契約期間の長さを強調している

「それはクラブの誰もが微笑んでしまうような噂だ。メディアの噂話がいかに渦巻くものか、君なら誰よりもよく知っているはずだ」とルンメニゲは『ディアリオ・AS』紙に語った。彼は、このフランス人選手が長期契約を結んでいることを早々に強調し、事実上、格安での獲得という望みを打ち消した。「彼の契約はあと3年残っている――これ以上言うことはない。人々は彼のような選手を見にスタジアムに来るのだ」

ルンメニゲがこうした報道を一笑に付した一方で、バイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネスは、リヴァプールからの2億ユーロに上る可能性のあるオファーについて言及する際、より強硬な姿勢を見せた。率直な物言いで知られる同会長は、リヴァプールの最近の補強戦略に疑問を呈し、巨額の資金投入がピッチ上の支配力にはつながっていないと示唆した。

「リヴァプールは今年すでに5億ユーロを費やしているが、今シーズンは極めて不振だ。我々は、彼らが来年より良いプレーをする手助けなどしない」とホーネスは述べた。「我々はファンのためにこの試合をしている。43万人の会員がおり、世界中に何百万人ものファンがいる。もし我々が銀行に2億ユーロを保有していても、そのせいで毎週土曜日の試合でより悪いサッカーをしてしまっては、彼らにとって何の役にも立たない。」