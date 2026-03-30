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バイエルン・ミュンヘンはマイケル・オリゼの移籍説を一笑に付し、レアル・マドリードやリヴァプールを牽制すべく契約期間の長さを強調している
ルメニゲ、周囲の雑音に動じず
FCバイエルンのカール＝ハインツ・ルンメニゲ会長は、オリゼの将来をめぐる騒ぎが高まっていることに対し、率直な見解を示した。プレミアリーグ王者リヴァプールやラ・リーガの強豪レアル・マドリードといった欧州のトップクラブからの関心が報じられているにもかかわらず、クラブ側は冷静な姿勢を崩していないと強調した。フランス代表のオリゼがドイツでのキャリアを鮮烈なスタートで切り、噂はさらに高まっているが、バイエルンの首脳陣は、こうした憶測を現代のメディア環境における単なる雑音に過ぎないと見なしている。
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バイエルンの首脳陣、オリゼの移籍説を一蹴
「それはクラブの誰もが微笑んでしまうような噂だ。メディアの噂話がいかに渦巻くものか、君なら誰よりもよく知っているはずだ」とルンメニゲは『ディアリオ・AS』紙に語った。彼は、このフランス人選手が長期契約を結んでいることを早々に強調し、事実上、格安での獲得という望みを打ち消した。「彼の契約はあと3年残っている――これ以上言うことはない。人々は彼のような選手を見にスタジアムに来るのだ」
ルンメニゲがこうした報道を一笑に付した一方で、バイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネスは、リヴァプールからの2億ユーロに上る可能性のあるオファーについて言及する際、より強硬な姿勢を見せた。率直な物言いで知られる同会長は、リヴァプールの最近の補強戦略に疑問を呈し、巨額の資金投入がピッチ上の支配力にはつながっていないと示唆した。
「リヴァプールは今年すでに5億ユーロを費やしているが、今シーズンは極めて不振だ。我々は、彼らが来年より良いプレーをする手助けなどしない」とホーネスは述べた。「我々はファンのためにこの試合をしている。43万人の会員がおり、世界中に何百万人ものファンがいる。もし我々が銀行に2億ユーロを保有していても、そのせいで毎週土曜日の試合でより悪いサッカーをしてしまっては、彼らにとって何の役にも立たない。」
注目は巨人の激突へ
オリゼの去就がメディアの注目を集める中、バイエルンはレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグにおける大一番に向けて準備を進めている。ルンメニゲはこの一戦を「最高の試合」と表現し、同大会史上最も成功を収めてきた両チームの歴史的な重みを指摘した。
「これはチャンピオンズリーグ史上最も多く対戦している組み合わせだ。これまでの対戦数は28回に上る」と彼は付け加えた。「マドリードは我々より2勝多い。 UEFAクラブランキングでも同様だ。彼らは1位、我々はすぐ後ろにつけている。これは頂点であり、最高の試合、決勝前の決勝戦だ。長年にわたり最も話題を集めてきた対戦だ。2000年代には我々がマドリードを最も苦しめたが、最近は彼らが優位に立っている。
「[ベルナベウ]スタジアムは重圧となる。観客もそうだ。当時は、割り当てられた審判にも少し警戒しなければならなかった（笑）。だが、あのスタジアムが生み出すエネルギーは並外れている……スタジアムとファン、そしてチームが一体となって、まるでハリケーンのようになる。鋼のような神経、冷静さ、そして精神的な準備が必要だ。」
- AFP
エリートとしての地位を維持するという確固たる姿勢
バイエルンの首脳陣は、ファンをスタジアムに呼び込む選手たちをチームに残し、トップクラブとしての地位を維持することに引き続き注力している。オリゼの移籍説を単なるメディアの憶測として一蹴することで、クラブはレアル・マドリードとリヴァプールに対し、このフランス代表選手へのオファーには断固として拒否する姿勢を示すこととなった。契約に買取り条項がなく、契約期間もまだ数シーズン残っているため、主導権は依然としてバイエルン側に握られている。