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バイエルン・ミュンヘンはマイケル・オリゼに高額な新契約を提示。一方、ハリー・ケインはワールドカップ後に交渉する見込み。
バイエルン、オリゼの移籍阻止へ
ドイツで2シーズン活躍したオリゼは、レアル・マドリードとリヴァプールから強い関心を寄せられている。現在ワールドカップでフランス代表としてプレーする24歳のウインガーは、スペイン王者の獲得候補にもなっている。しかしバイエルンは、2024年にドイツへ移籍した彼を放すつもりはない。
英紙『ミラー』によると、バイエルンは2029年の契約満了後に備え、オリセに年俸2200万ポンド（現1300万ポンド）の延長契約を提示し、引き留めを図る方針だ。
ケインが契約の最新情報を明かした
オリゼの去就が当面の最優先事項である一方、スカイ・ドイツによると、バイエルンはハリー・ケインの残留交渉を水面下で進めている。 イングランド代表主将のケインは、今シーズン51試合で61得点を挙げるなど絶好調を維持している。クラブは32歳のケインを2029年まで残留させるため、すでに契約延長交渉の初期段階に入っているという。
ただしケインは今夏の代表戦を優先するため、正式決定はワールドカップ後に持ち越しだ。バイエルンは2023年、トッテナムから8000万ポンド（9500万ユーロ）で獲得。現在も年俸最大2500万ユーロのクラブ最高給層に属する。
ハイナー、オリゼの移籍説を否定
バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長は、オリゼの将来をめぐる憶測を否定した。マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が1億5000万ユーロのオファーを用意しているとの報道があるが、同クラブにこのウインガーを売却する意図はないと述べた。
ファンクラブ訪問時に『ビルト』紙の取材に応じたハイナー会長は「マイケル・オリゼは長期契約中で、売却するつもりはない。ペレス氏がオファーを送りたいなら――まだ届いていないが――その手間は省いてほしい」と語った。
- AFP
コンパニーにとって、一貫性が重要だ
オリゼとケインの残留を希望するバイエルンは、コンパニ監督の下で支配力を維持する野心を見せている。オリゼは全大会で22得点31アシストを記録し、代表でもワールドカップ初出場となったフランス対セネガル戦（3-1）でMOMに選ばれた。
オリゼには欧州最高水準の年俸を提示し、最終的にはケインも残留させる方針だ。バイエルンはプレミアリーグの資金力やレアル・マドリードの名声にも屈せず、「選手を売るクラブ」にはならないと宣言している。当面は北米での大会に集中し、正式交渉はミュンヘンで再開される。