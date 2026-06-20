バイエルン・ミュンヘンはマイケル・オリゼに高額な新契約を提示。一方、ハリー・ケインはワールドカップ後に交渉する見込み。

オリゼの去就が当面の最優先事項である一方、スカイ・ドイツによると、バイエルンはハリー・ケインの残留交渉を水面下で進めている。 イングランド代表主将のケインは、今シーズン51試合で61得点を挙げるなど絶好調を維持している。クラブは32歳のケインを2029年まで残留させるため、すでに契約延長交渉の初期段階に入っているという。

ただしケインは今夏の代表戦を優先するため、正式決定はワールドカップ後に持ち越しだ。バイエルンは2023年、トッテナムから8000万ポンド（9500万ユーロ）で獲得。現在も年俸最大2500万ユーロのクラブ最高給層に属する。



