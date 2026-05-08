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バイエルン・ミュンヘンはチャンピオンズリーグ敗退から巻き返しを図るが、ヴィンセント・コンパニ監督はアルフォンソ・デイヴィスの負傷離脱を発表した。
デイヴィスに新たな健康問題
25歳のカナダ代表選手は、今シーズンずっと抱える筋肉系のトラブル再発に苦しんでいる。この負傷は、バイエルンがパリ・サンジェルマンに敗れチャンピオンズリーグ準決勝で敗退した直後に判明。コンパニ監督は左サイドの選択肢が限られる状況に直面している。
金曜日の会見でコンパニ監督は「画像診断を見てから離脱期間を判断する」と述べ、復帰時期は明言できなかった。
クラブは追加検査の結果を待っており、土曜のリーグ戦欠場は確定した。
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バイエルンの負傷者リストが拡大中
今シーズンのデイヴィスは苦戦している。序盤に前十字靭帯断裂で長期離脱し、12月に復帰後、23試合に出場して1ゴール5アシストを記録した。 しかし、万全の体調を維持できず、打撲や筋肉疲労でたびたび離脱。不安定なパフォーマンスは、主力欠場の続くバイエルンにとって痛手だ。
アリアンツ・アレーナの医療室には現在も複数の主力選手が名を連ねる。コンパニー監督は、デイヴィスに加えてドイツ人ウインガーのセルジュ・ニャブリも欠場すると明言。「ヴォルフスブルク戦ではデイヴィスとニャブリを起用できない」と語り、シーズン終盤の選手層の薄さを示した。
コンパニーは即座の対応を求めている
欧州での敗退と負傷者の続出という失望にもかかわらず、コンパニは選手たちにプロとしての姿勢を保つよう求めた。バイエルンはすでに35度目のリーグ優勝を決め、次は5月23日のシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝へ準備を進める。
残留争うヴォルフスブルク戦でもレベルを落とさないとの姿勢を示した。 現在16位ヴォルフスブルクは26ポイントで、17位ザンクト・パウリ（自動降格圏）とは得失点差のみ。16位はプレーオフ圏だが、15位ブレーメンとは6ポイント差がある。
監督は選手たちにこう求めた。「相手は私たちがリラックスして来ることを望んでいるだろう。だがそんなことはあり得ない。まだ終わっていないこと、そして今すべてが懸かっていることをすぐに示したい」
- AFP
さらなるタイトル獲得への挑戦
PSGに合計5－6で敗れ準決勝敗退となった直後でも、ベルギー人監督は「すべての試合を欧州カップ準決勝と同じ熱意で戦え」と選手に求める。相手や大会の種類に関わらず、国内リーグでも欧州戦と同様の準備をすべきだと主張する。その妥協のない姿勢をチームのDNAに刻み込みたいと考えている。
「PSGもヴォルフスブルクも、FCバイエルンにとって同じように重要な試合だ」とコンパニは言い、さらに「ピッチに立つたびに歴史を刻める。土曜にもそれを示そう。それが常に最善の答えだ」と続けた。