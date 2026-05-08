バイエルン・ミュンヘンはチャンピオンズリーグ敗退から巻き返しを図るが、ヴィンセント・コンパニ監督はアルフォンソ・デイヴィスの負傷離脱を発表した。

25歳のカナダ代表選手は、今シーズンずっと抱える筋肉系のトラブル再発に苦しんでいる。この負傷は、バイエルンがパリ・サンジェルマンに敗れチャンピオンズリーグ準決勝で敗退した直後に判明。コンパニ監督は左サイドの選択肢が限られる状況に直面している。

金曜日の会見でコンパニ監督は「画像診断を見てから離脱期間を判断する」と述べ、復帰時期は明言できなかった。

クラブは追加検査の結果を待っており、土曜のリーグ戦欠場は確定した。