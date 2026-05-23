ストーンズとの交渉は白紙に戻ったが、バイエルンはニューカッスル・ユナイテッドのウインガー、アンソニー・ゴードン獲得へ本腰を入れている。元エバートン所属で、最終ラインにスピードと創造性をもたらす彼はドイツ王者の最優先ターゲットだ。エベル氏は内部協議が順調と明かし、「資金が確保できれば攻撃的選手を獲得する」と語った。

エベルは「資金が整えば攻撃的選手を獲得することで合意している」と述べ、さらに「（ゴードンについて）非常に良い話し合いができた。進展を願っている」と続けた。 国内リーグでは目立たなかったものの、チャンピオンズリーグで12試合10得点を挙げた22歳は、アリアンツ・アレーナへの移籍を強く希望しているという。