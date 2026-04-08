バイエルン・ミュンヘンはヴィンセント・コンパニーに「多大な恩義」を感じている。また、CEOはレアル・マドリード戦勝利の「Xファクター」としてマヌエル・ノイアーを称えた。

スペインの首都での接戦を制した直後、バイエルン首脳陣はコンパニ監督の戦術を即座に称賛した。試合後の祝賀会でドレーゼンCEOはチームに語りかけ、この勝利におけるコンパニーの役割を特に称えた。その言葉は、欧州屈指の難試合を乗り切った監督への高まる信頼を反映していた。

ドレーゼンは「ヴィンセント、私たちは皆、あなたに深く感謝しています。あなたはチームを完璧に準備してくれました」と述べ、さらに「素晴らしいパフォーマンスとチームプレーでした」と称えた。

この勝利でバイエルンは準決勝進出に大きく前進した。準決勝の相手はパリ・サンジェルマンまたはリヴァプールとなる。



