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バイエルン・ミュンヘンはヴィンセント・コンパニーに「多大な恩義」を感じている。また、CEOはレアル・マドリード戦勝利の「Xファクター」としてマヌエル・ノイアーを称えた。
コンパニーの見事なプレーが幹部の称賛を浴びる
スペインの首都での接戦を制した直後、バイエルン首脳陣はコンパニ監督の戦術を即座に称賛した。試合後の祝賀会でドレーゼンCEOはチームに語りかけ、この勝利におけるコンパニーの役割を特に称えた。その言葉は、欧州屈指の難試合を乗り切った監督への高まる信頼を反映していた。
ドレーゼンは「ヴィンセント、私たちは皆、あなたに深く感謝しています。あなたはチームを完璧に準備してくれました」と述べ、さらに「素晴らしいパフォーマンスとチームプレーでした」と称えた。
この勝利でバイエルンは準決勝進出に大きく前進した。準決勝の相手はパリ・サンジェルマンまたはリヴァプールとなる。
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ノイアーは依然として世界クラスの切り札である
戦術面ではコンパニが評価されたが、試合後の最大の話題はGKノイアーの活躍だった。40歳のベテランは幾度も決定的なセーブでバイエルンのリードを守り、MOMに選ばれた。レアル・マドリードのスター攻撃陣を封じたそのパフォーマンスが、90分間を通じて勝敗を分けた。
ドレーゼンCEOは「我々にはレアルにないXファクター、40歳の世界クラスGKがいる。マヌエル、今日は並外れた活躍だ」と captain を絶賛した。
配球にやや不安はあったものの、自陣ペナルティエリア内で揺るぎない自信を示し、キリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニアのシュートを次々と止めた。
ベルナベウの悪夢を乗り越えて
近年ベルナベウで苦戦してきたバイエルンにとって、マドリードでの勝利は貴重な快挙だ。敵地の雰囲気やムバッペ、ビニシウスといった名手のプレーは、これまでバイエルンの壁だった。しかしコンパニの采配で試合の大半を支配。ルイス・ディアスとハリー・ケインのゴールが、歴史的勝利を決定づけた。
終盤はレアルがムバッペの1点で追い上げ、同点弾を狙ったが、ドイツチームの守備は崩れなかった。 この結果により、チームは同スタジアムでの苦戦の歴史に終止符を打ち、14年ぶりとなるレアル・マドリード戦勝利を収めた。15度の優勝を誇る王者を破り、長期にわたる不振の連鎖を断ち切った。
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まだ半分しか終わっていない
祝賀ムードや理事会の絶賛にもかかわらず、ドリーゼン監督はスタッフと選手たちに「まだ決まっていない」と念を押した。アウェイでの第1戦に勝ったことは大きなアドバンテージだが、ベスト4に進むにはアリアンツ・アレーナでの第2戦でも同じ集中力を保つ必要がある。