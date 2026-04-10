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Yosua Arya

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘンのCEOは「監督はすべての選手を成長させる」と絶賛。ヴィンセント・コンパニは「嵐の目」だ。

ヴァンサン・コンパニ
バイエルン
ブンデスリーガ

バイエルン・ミュンヘンのCEOヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは、ヴィンセント・コンパニを絶賛。このベルギー人監督は、戦術と精神の両面でチームを変えた。元マンチェスター・シティ主将のコンパニは、バイエルンのサッカーに楽しさを取り戻し、複数の中心選手のパフォーマンスも向上させた。

  • バイエルンの首脳陣は、コンパニーの早期の活躍を称賛した。

    コンパニはバイエルンで中心的な存在となり、アリアンツ・アレーナで進めたチーム改革は首脳陣から高い評価を得ている。 2年目を迎えるベルギー人監督は、攻撃的なサッカーと明るいチーム雰囲気を同時に実現。ドレーゼンCEOは「コンパニーはクラブの安定剤だ。彼のリーダーシップが、激戦を勝ち抜く原動力になっている」と絶賛する。その人柄と威信は、欧州全体から尊敬を集めている。

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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    「嵐の目」

    アブソルート・バイエルン』の取材にドレーゼンは、監督がチームに与える影響を鮮やかな比喩で語った。

    「彼の個性、専門知識、生まれ持った威厳は、瞬く間にヨーロッパ全土から尊敬を集めた」と説明した。「ヴィンセントは、ハリケーンのような力を持つチームを望んでいると強調しています。私にとって、彼はまさに嵐の目のような存在です。彼が放つ落ち着きは、困難な局面にあるチームにとっても大きな支えとなっています」

    「コンパニーは、監督としても人間としてもバイエルンにとって欠かせない存在だ。彼はサッカーの楽しさと喜びを取り戻し、選手たちを成長させ、信頼されている。」

  • バイエルン、3つの戦線で勝利を目指す

    バイエルンは複数の大会でタイトルを争っており、コンパニーの加入は重要な局面で大きな力となる。ブンデスリーガでは28試合を終え73ポイントを稼ぎ、2位ドルトムントに9ポイント差をつけて首位に立つ。

    チャンピオンズリーグではレアル・マドリードとの準々決勝第1戦を2－1で制し、準決勝進出に王手をかけた。ルイス・ディアスとハリー・ケインのゴールで得たアドバンテージを武器に、ホームでの第2戦に臨む。さらにDFBポカールでも勝ち残り、このまま勢いが続けば歴史的な3冠達成も視界に入ってくる。

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    次は何が待っているのでしょうか？

    バイエルンは今週末のブンデスリーガでザンクト・パウリと対戦し、その後再び欧州へ視線を向ける。レアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦は4月15日にアリアンツ・アレーナで行われ、コンパニ率いるチームは第1戦のリードを守り準決勝進出を狙う。

    リーグ優勝争いが佳境に入り、チャンピオンズリーグとDFBポカールでも決勝トーナメントが控えるため、コンパニー率いるバイエルンにとって、今後数週間は正念場となる。

ブンデスリーガ
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