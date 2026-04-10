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バイエルン・ミュンヘンのCEOは「監督はすべての選手を成長させる」と絶賛。ヴィンセント・コンパニは「嵐の目」だ。
バイエルンの首脳陣は、コンパニーの早期の活躍を称賛した。
コンパニはバイエルンで中心的な存在となり、アリアンツ・アレーナで進めたチーム改革は首脳陣から高い評価を得ている。 2年目を迎えるベルギー人監督は、攻撃的なサッカーと明るいチーム雰囲気を同時に実現。ドレーゼンCEOは「コンパニーはクラブの安定剤だ。彼のリーダーシップが、激戦を勝ち抜く原動力になっている」と絶賛する。その人柄と威信は、欧州全体から尊敬を集めている。
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「嵐の目」
バイエルン、3つの戦線で勝利を目指す
バイエルンは複数の大会でタイトルを争っており、コンパニーの加入は重要な局面で大きな力となる。ブンデスリーガでは28試合を終え73ポイントを稼ぎ、2位ドルトムントに9ポイント差をつけて首位に立つ。
チャンピオンズリーグではレアル・マドリードとの準々決勝第1戦を2－1で制し、準決勝進出に王手をかけた。ルイス・ディアスとハリー・ケインのゴールで得たアドバンテージを武器に、ホームでの第2戦に臨む。さらにDFBポカールでも勝ち残り、このまま勢いが続けば歴史的な3冠達成も視界に入ってくる。
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次は何が待っているのでしょうか？
バイエルンは今週末のブンデスリーガでザンクト・パウリと対戦し、その後再び欧州へ視線を向ける。レアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦は4月15日にアリアンツ・アレーナで行われ、コンパニ率いるチームは第1戦のリードを守り準決勝進出を狙う。
リーグ優勝争いが佳境に入り、チャンピオンズリーグとDFBポカールでも決勝トーナメントが控えるため、コンパニー率いるバイエルンにとって、今後数週間は正念場となる。