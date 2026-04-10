バイエルン・ミュンヘンのCEOは「監督はすべての選手を成長させる」と絶賛。ヴィンセント・コンパニは「嵐の目」だ。

『アブソルート・バイエルン』の取材にドレーゼンは、監督がチームに与える影響を鮮やかな比喩で語った。

「彼の個性、専門知識、生まれ持った威厳は、瞬く間にヨーロッパ全土から尊敬を集めた」と説明した。「ヴィンセントは、ハリケーンのような力を持つチームを望んでいると強調しています。私にとって、彼はまさに嵐の目のような存在です。彼が放つ落ち着きは、困難な局面にあるチームにとっても大きな支えとなっています」

「コンパニーは、監督としても人間としてもバイエルンにとって欠かせない存在だ。彼はサッカーの楽しさと喜びを取り戻し、選手たちを成長させ、信頼されている。」