バイエルン・ミュンヘンの「ミア・サン・ミア」が国連とのつながりを確立した：レアル・マドリード、来い！

得点を挙げたトム・ビショフとレナート・カールは、アレクサンダル・パブロヴィッチなども所属する「悪名高き『UNO』コネクション」の一員だ。この記録的な優勝回数を誇るクラブの若手選手たちは、子供やおばあちゃんたちに大人気のカードゲーム『UNO』をプレイする方が、『フォートナイト』をプレイするよりも好きだという。彼らがバイエルンの最年少選手たちの一人であることは注目に値するが、必ずしも驚くべきことではない。 ヴィンセント・コンパニ監督の下での若返り戦略については、すでに十分に語られてきた。しかし驚くべきは、3つのゴールがすべて予告されていたことだった。

2ゴールを決めたトム・ビショフの場合、中盤の司令塔からの指示が必要だった。「試合前にヨ・キミッヒが、『そろそろゴールに向かってシュートを打ってくれ』と言ってくれたんだ」と、ビショフは試合後にDAZNで語った。 練習では定期的にそうしているが、試合ではこれまで遠距離シュートを打てる適切なポジションにあまり立てなかったとビショフは説明し、なぜ今季のバイエルンでの公式戦33試合目まで、この記録的な優勝回数を誇るクラブでの初ゴールを決めるのに時間がかかったのかを語った。

フライブルク戦では、名目上は左サイドバックとして起用されたビショフは、実際に試合序盤から好機を掴むスペースにうまく入り込んでいた。序盤は極めて消極的で精度の低いプレーが目立ったミュンヘンが、ようやく危険な場面を作り出した際には、そのほとんどが彼を経由し、彼を起点としていた。



