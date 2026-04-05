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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘンの「ミア・サン・ミア」が国連とのつながりを確立した：レアル・マドリード、来い！

ブンデスリーガ
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レアル・マドリー 対 バイエルン
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SCフライブルク 対 バイエルン
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トム・ビショフ

トム・ビショフとレナート・カールがフライブルクでのFCバイエルンの試合の流れを一変させたことは注目に値したが、それほど驚くべきことではなかった。しかし、試合後に彼らがそのことについて語った内容は、まさに驚きだった。それが、今後のレアル・マドリード戦にどのような意味を持つのか。

ブンデスリーガ第28節、FCバイエルン・ミュンヘンがSCフライブルク戦でアディショナルタイムに決めた2得点――そしてそれに続く爆発的な勝利の歓喜――において驚くべきことは、それらが実際に決まったこと自体ではなかった。 

見事なプレーを見せ、2-0とリードに値するも、終盤には徐々に疲れが見え始めたフライブルクを相手に、土壇場で3-2で勝利したことは、このロスタイム深々の逆転ゴールにおいて、おそらく最も驚くべきことではなかった。FCバイエルン・ミュンヘンは、今年の最初の数週間、驚異的な好調ぶりを見せているからだ。


  • Karl & Bischofgetty

    得点を挙げたトム・ビショフとレナート・カールは、アレクサンダル・パブロヴィッチなども所属する「悪名高き『UNO』コネクション」の一員だ。この記録的な優勝回数を誇るクラブの若手選手たちは、子供やおばあちゃんたちに大人気のカードゲーム『UNO』をプレイする方が、『フォートナイト』をプレイするよりも好きだという。彼らがバイエルンの最年少選手たちの一人であることは注目に値するが、必ずしも驚くべきことではない。 ヴィンセント・コンパニ監督の下での若返り戦略については、すでに十分に語られてきた。しかし驚くべきは、3つのゴールがすべて予告されていたことだった。 

    2ゴールを決めたトム・ビショフの場合、中盤の司令塔からの指示が必要だった。「試合前にヨ・キミッヒが、『そろそろゴールに向かってシュートを打ってくれ』と言ってくれたんだ」と、ビショフは試合後にDAZNで語った。 練習では定期的にそうしているが、試合ではこれまで遠距離シュートを打てる適切なポジションにあまり立てなかったとビショフは説明し、なぜ今季のバイエルンでの公式戦33試合目まで、この記録的な優勝回数を誇るクラブでの初ゴールを決めるのに時間がかかったのかを語った。

    フライブルク戦では、名目上は左サイドバックとして起用されたビショフは、実際に試合序盤から好機を掴むスペースにうまく入り込んでいた。序盤は極めて消極的で精度の低いプレーが目立ったミュンヘンが、ようやく危険な場面を作り出した際には、そのほとんどが彼を経由し、彼を起点としていた。 


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    レナート・カールは、FCバイエルン・ミュンヘンの今シーズン100ゴール目を予見していた

    レナート・カールは、18歳になったばかりでビショフより2年半ほど年下ではあるものの、それ以前からミュンヘンで4ゴールを挙げており、常に並外れた自信に恵まれていたため、純粋な自己暗示だけで十分だった。「ええ、本当に、本当にすごい感覚でした。最後の1分でゴールを決めるなんて、本当に特別なことです。 実のところ、ずっとユニフォームを脱ぐことを頭の中で考えていたんです。そして、どういうわけかそれが本当に実現しました。そのプレーで右足がうまく動いてくれて、ボールはネットに吸い込まれ、それはまさに言葉にできない感覚でした」と彼はスカイのインタビューで語った。そして、そのゴールを何らかの形で予見していたのかという、少し信じられないような質問に対して、彼はこう付け加えた。「はい、今日はゴールを決めるような予感がしていました。 そして、まさにその通りにいったのは、もちろん最高だった。ピッチに入って、シュートを放ち、そしてうまくいったんだ」

    DAZNのインタビューでは、今シーズン、バイエルン・ミュンヘンでブンデスリーガ通算100ゴールを達成したカールは、バイエルンに今、ある種の無敵感が漂っているとさえ語っていた。「ロッカールームでも、これでどんな相手にも勝てるって話していたんだ。ブンデスリーガでも、チャンピオンズリーグでも関係ない。ただ全力を出し切れば、どんな相手にも勝てる」と彼は語った。 

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    FCバイエルン・ミュンヘンの選手たちは、苦難に耐えることを学んだ

    次なる対戦相手がレアル・マドリードであるという点では好都合だ。ミュンヘン勢、とりわけオリバー・カーンがマドリード勢にとって「ベストィア・ネグラ（不吉な敵）」、つまり極めて打ち破りにくい最終ボスと見なされていた時代は、すでに数年前のことだからだ。

    2024年のチャンピオンズリーグ準決勝での最後の対戦では、第1戦を2-2で終えた後、レアルがかなり幸運な形で勝利を収めた。バイエルンはデイヴィスのゴールで先制したが、ホセルーが88分とアディショナルタイムに2ゴールを決め、試合の流れを一変させた。レアルはまたしても「レアルらしい」プレーを見せ、決勝ではボルシア・ドルトムントを2-0で下し、ついに優勝カップを手にした。  

    当時、トーマス・トゥヘル率いるバイエルンにとって、チャンピオンズリーグは、かなり散々なシーズンを何とか挽回することだけが目的だった。 今、ミュンヘンのチームは、若手選手たちにも「ミア・サン・ミア（我こそが我）」の精神が浸透しているという、メンタルの怪物としてだけでなく、欧州で最も効率的で好調なチームとしてマドリードへ向かう。ゴールを次々と量産し、相手を圧倒するだけでなく、最近では苦しみながらも、最終的には勝利を掴む術も身につけたチームとして。 


  • FCバイエルン - 試合日程：今後の試合

    日付

    時間

    試合

    4月7日（火）

    21時

    レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ）

    4月11日（土）

    18時30分

    FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）

    4月15日（水）

    21時

    FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）

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