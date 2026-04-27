バイエルン・ミュンヘンの首脳が、ハリー・ケインの契約状況とマイケル・オリゼの移籍に関する姿勢を明らかにした。

ケインの去就はほぼ決まった見込みだが、バイエルンはオリゼにも「手を出すな」と警告している。絶好調のフランス人ウインガーは今季の3冠に大きく貢献しており、バイエルンは売却するつもりはない。リヴァプールがモハメド・サラーの後継者として注目しても、その姿勢は変わらない。

ルンメニゲは「彼は素晴らしい選手で、控えめでメディアを避ける姿勢も評価している。このような選手は稀だ。人間としても素晴らしいし、ピッチでは魔法のようなプレーをする」と語り、売却は一切考えていないと強調した。 2009年、チェルシーからフランク・リベリーへ世界記録となるオファーがあった。私は当時CFOのカール・ホプフナーとウリ・ヘーネスに相談した。 2時間にわたり議論し、ピッチで不在が痛手となる選手は売却しないという方針を決定しました。この方針は今も有効です。オリゼのような選手には、いかなる金額でも躊躇しません。」