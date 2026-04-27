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バイエルン・ミュンヘンの首脳が、ハリー・ケインの契約状況とマイケル・オリゼの移籍に関する姿勢を明らかにした。
ヴィンセント・コンパニ監督時代の進化
アリアンツ・アレーナでのケインの影響力は、141試合138得点を上回る。ルンメニゲは、コンパニ監督の下で彼がどう進化したかを強調した。ケインは従来の「9番」を超え、深く下がって攻撃を組み立てる「プレーメーカー型ストライカー」へと変貌した。この戦術的柔軟性はバイエルンの攻撃の要だ。 バイエルン監督会メンバーは、この変化がチームのリズムに「非常に重要」だと語った。
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ケインの契約交渉が間近に迫っている
ルンメニゲ氏は、今シーズン終了後にケインとの正式契約交渉を開始すると明らかにした。2027年まで契約が残る32歳のケインについて、ルンメニゲ氏はt-onlineの取材に「このストライカーはクラブ史上重要な存在」と語った。 「ハリー・ケインをミュンヘンに迎えられたのはクラブ史上の大成果だ。彼には契約解除条項があったが、発動せず残留を表明した。よって、シーズン後に運営責任者が話し合う予定だ」
オリゼへの姿勢
ケインの去就はほぼ決まった見込みだが、バイエルンはオリゼにも「手を出すな」と警告している。絶好調のフランス人ウインガーは今季の3冠に大きく貢献しており、バイエルンは売却するつもりはない。リヴァプールがモハメド・サラーの後継者として注目しても、その姿勢は変わらない。
ルンメニゲは「彼は素晴らしい選手で、控えめでメディアを避ける姿勢も評価している。このような選手は稀だ。人間としても素晴らしいし、ピッチでは魔法のようなプレーをする」と語り、売却は一切考えていないと強調した。 2009年、チェルシーからフランク・リベリーへ世界記録となるオファーがあった。私は当時CFOのカール・ホプフナーとウリ・ヘーネスに相談した。 2時間にわたり議論し、ピッチで不在が痛手となる選手は売却しないという方針を決定しました。この方針は今も有効です。オリゼのような選手には、いかなる金額でも躊躇しません。」
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欧州のライバルたちへの断固たるメッセージ
バイエルンのマックス・エベルCEOも、オリゼへのオファー拒否を明言。巨額でも方針は変わらないと強調した。2029年まで契約を結ぶオリゼは、今季19ゴール26アシストを記録し、欧州注目の若手だ。首脳陣が一致団結しているため、ライバルクラブは代替選手を探すしかない。
オリゼとケインは火曜日にチャンピオンズリーグ準決勝第1戦でPSGを訪問し、再びピッチに立つ。