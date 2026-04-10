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バイエルン・ミュンヘンの選手たちが監督に歌を贈る中、ヴィンセント・コンパニは40歳の誕生日祝いを控える理由を語った。
バイエルンは「優先モード」で、パーティーをする暇はない
多くの人が節目の誕生日を盛大に祝う計画を立てるだろう。しかし、元マンチェスター・シティのキャプテンは、土曜日に迫ったブンデスリーガのザンクト・パウリ戦を控え、パーティーを開く余裕はないと明言した。
誕生日当日に取材に応じたコンパニは「一言で言えば、ない。もしサプライズがあるなら、責任は取れないよ…」と笑いながら話した。さらに「誕生日に何かが起こるのを避けようとしている。今はチームが最優先だからね。 もちろん誕生日を楽しんでいるし、若々しさも感じる。その瞬間は素晴らしいが、今週はすでに経験すべき感情が山ほどあるんだ」
それでも練習後なら少しは時間ができると認め、「今夜は赤ワインを一杯飲むかもしれない。でもまずはやるべきことが山積みだ」と語った。
チームメイトに歌で祝福される
クラブはこの日を静かに過ごすことはなかった。午前の会見後、バイエルンは選手食堂で恒例のヴァイスヴルスト朝食会を開いた。11時、チーム全員が集合し、監督に拍手と歓声とともに「ハッピーバースデー」を歌った。
プロ意識の高いコンパニーは短い感謝を述べた後、すぐに戦術の話に戻った。「慣れているよ。イングランドでもここでも、準決勝や準々決勝の時期に誕生日が来るのはいつもだ」と語った。
上層部からの絶賛
この節目は、バイエルン首脳陣の心をつかんだコンパニの絶好調期に訪れた。チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でレアル・マドリードに圧勝した後、バイエルンのCEOドレーゼンはこう称えた。「ヴィンセント、我々は皆、あなたに多大な感謝を捧げなければならない。あなたはチームを完璧に準備してくれた。」
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歴史的な記録を目指して
コンパニーにとって最高の贈り物は、土曜の午後、ブンデスリーガ新記録という形で届くかもしれない。バイエルンがザンクト・パウリ戦で1点取れば1971-72シーズンの最多101得点を達成し、2点取れば新記録となる。それでもコンパニーは個人やチームの栄誉に浮かれることはない。
「何よりも重要なのは勝ち点3だ。私はザンクト・パウリを非常に尊敬している。だからこそ、得点記録について語る必要はないと常々思っている。彼らは守備が非常に堅い。最近のザンクト・パウリとの試合を見れば分かるように、我々にとって常に信じられないほど厳しい試合になる。彼らは守備が非常に堅く、なぜ彼らが順位表の下位にいるのか理解に苦しむことさえある。 順位表で5、6つ上のチームと大きな差はない」と結んだ。
国内戦のあと、バイエルンはすぐに欧州へ視線を移す。4月15日のチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦で、ホームにレアル・マドリードを迎える。