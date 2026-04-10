バイエルン・ミュンヘンの選手たちが監督に歌を贈る中、ヴィンセント・コンパニは40歳の誕生日祝いを控える理由を語った。

多くの人が節目の誕生日を盛大に祝う計画を立てるだろう。しかし、元マンチェスター・シティのキャプテンは、土曜日に迫ったブンデスリーガのザンクト・パウリ戦を控え、パーティーを開く余裕はないと明言した。

誕生日当日に取材に応じたコンパニは「一言で言えば、ない。もしサプライズがあるなら、責任は取れないよ…」と笑いながら話した。さらに「誕生日に何かが起こるのを避けようとしている。今はチームが最優先だからね。 もちろん誕生日を楽しんでいるし、若々しさも感じる。その瞬間は素晴らしいが、今週はすでに経験すべき感情が山ほどあるんだ」

それでも練習後なら少しは時間ができると認め、「今夜は赤ワインを一杯飲むかもしれない。でもまずはやるべきことが山積みだ」と語った。