ムシアラがバイエルン・ミュンヘンのハイデンハイム戦での親善試合勝利中、4日間で2度目となるピッチ上で倒れ込み、深刻な懸念が広がった。23歳の同選手はぼう然とした様子を見せ、メディカルスタッフの治療を受けた後、助けられながらピッチを後にした。RBライプツィヒ戦でも同様の恐ろしい出来事が起きていた。

スポーツディレクターのマックス・エベルルは、クラブが状況を十分に把握し、選手を支えていると認めた。ムシアラはその後、自身の声明を発表し、神経機能の障害により、一時的で短時間の欠神発作と診断されたことを明かした。