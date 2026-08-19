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バイエルン・ミュンヘンの試合中にジャマル・ムシアラが倒れ込み、医療専門家が見解を示す
立て続けに起きた憂慮すべき事態
ムシアラがバイエルン・ミュンヘンのハイデンハイム戦での親善試合勝利中、4日間で2度目となるピッチ上で倒れ込み、深刻な懸念が広がった。23歳の同選手はぼう然とした様子を見せ、メディカルスタッフの治療を受けた後、助けられながらピッチを後にした。RBライプツィヒ戦でも同様の恐ろしい出来事が起きていた。
スポーツディレクターのマックス・エベルルは、クラブが状況を十分に把握し、選手を支えていると認めた。ムシアラはその後、自身の声明を発表し、神経機能の障害により、一時的で短時間の欠神発作と診断されたことを明かした。
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神経科医が専門的見解を示す
一連の出来事を受け、ドイツメディア『BILD』は、専門的見地を得るため、エッセン大学病院の神経内科部長であるクリストフ・クラインシュニッツ教授に話を聞いた。
「神経学的観点から言えば、これはてんかん発作の可能性がある。反応が一時的になくなるといった症状はそれと一致しており、欠神てんかんの一形態である可能性もある」と、この著名な神経科医は説明した。
「ただし、その判断を下すには神経学的検査の全結果を把握する必要がある。治療可能性は非常に高いが、長期的な治療が必要になる。ムシアラはサッカーを続けることができる」
けがと健康面での障害を乗り越えて
今回の新たな健康不安は、ムシアラがキャリアにおける停滞と再始動を繰り返した時期を経て、勢いを築こうとしている中で起きたものだ。このプレーメーカーは、クラブ・ワールドカップのパリ・サンジェルマン戦で腓骨骨折に加え、足首の脱臼および骨折を負ったため、2025-26シーズンのかなりの期間を欠場した。
そうした重大な整形外科的外傷からの回復と、今回新たに診断された神経学的疾患への対応を両立させることが、今の最優先事項となっている。幸い、専門家は、適切な長期治療を受ければこの問題がプロキャリアを頓挫させることはないとの見方を示している。
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復帰を見据えて
ムシアラは質の高い医療ケアを受けており、自身のルーティンについても楽観的な姿勢を示している。そうした中、焦点は来季に向けて出場可能な状態となるかに移っている。バイエルンは、あらゆる大会でタイトル獲得を目指す中、背番号10を背負うスター選手が完全にチームに復帰することを強く望んでいる。
クラブに加え、家族や友人も継続的な治療プランに取り組む彼を支えている。ファンは、メディカルスタッフが復帰に向けた最終的なゴーサインを出した後、彼が安全にピッチへ戻ってくることを願っているはずだ。
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