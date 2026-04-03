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バイエルン・ミュンヘンの後継者候補？ ドイツ代表のレジェンド、マヌエル・ノイアーが引退を検討する中、ヨナス・ウルビッグが後継者について語る
バイエルンのエースの座をめぐる行方
バイエルンは、40歳のレジェンドであるノイアーが、輝かしいキャリアを延長するか、それとも今シーズン限りで引退するか検討していることから、ゴールキーパー陣において重要な転換期を迎えている。 ウルビグは今シーズン、ベテランの代役として確かな働きを見せ、ヴィンセント・コンパニー監督の揺るぎない信頼を勝ち取ることで、その実力を大きく高めた。その役割に伴う多大なプレッシャーにもかかわらず、この若きドイツ人GKの落ち着いたプレーは、クラブ首脳陣に彼が正GKとして必要な資質を備えていることを確信させた。
- AFP
アービック、挑戦に備える
最近のインタビューで、ウルビッグは自身の昇格の可能性について成熟した見解を示し、バイエルンのような名門クラブを代表するために必要な精神的な強さに焦点を当てた。このゴールキーパーは、コンパニのシステムに対する自身の技術的な適性、特にビルドアップの局面でプレッシャーに屈しない能力を強調した。
スカイとのインタビューで、ウルビグはクラブの正ゴールキーパーとして長期的に活躍できる可能性について次のように語った。「私がその役割を担うかどうかは、私の決定権ではありません。私が影響を与えられるのは、正しいマインドセットと質を持ち込み、それを結果に結びつけることです。なぜなら、FCバイエルンは非常に大きなクラブだからです。 この姿勢は、これまでのところ非常に役立っていると感じています。常に必要とされる準備を精神的に整え、ピッチ上で結果を出す準備ができていなければならない。これまでのところ、その点はうまくこなせていると思います。」
アリアンツにおける対照的な時代
この統計は、伝説的なベテランと、2029年6月までクラブと契約を結んでいる新星との間の興味深い対比を浮き彫りにしている。ノイアーは今シーズン29試合に出場し10回の無失点を記録するなど、依然として圧倒的な存在感を示している一方、ウルビグは700万ユーロでの移籍以来、ブンデスリーガわずか9試合で5回の無失点を達成し、その実力を印象づけている。こうした経験と潜在能力の融合により、バイエルンは贅沢な選択肢を手に入れたことになるが、ノイアーの去就に関する最終決定は、今後数週間以内に行われる見通しだ。
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バイエルンにとって決定的な夏
夏の移籍市場を控え、ノイアーの契約が重要な局面を迎えていることから、アリアンツ・アレーナの首脳陣は早急にゴールキーパー戦略を固める必要がある。ウルビグが信頼性と現代的なスキルセットを証明していることから、伝説的なキャプテンが契約延長に合意するか、あるいは引退を決意するかに関わらず、クラブは守備の安定性を維持できる態勢にある。