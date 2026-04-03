バイエルン・ミュンヘンの後継者候補？ ドイツ代表のレジェンド、マヌエル・ノイアーが引退を検討する中、ヨナス・ウルビッグが後継者について語る

この統計は、伝説的なベテランと、2029年6月までクラブと契約を結んでいる新星との間の興味深い対比を浮き彫りにしている。ノイアーは今シーズン29試合に出場し10回の無失点を記録するなど、依然として圧倒的な存在感を示している一方、ウルビグは700万ユーロでの移籍以来、ブンデスリーガわずか9試合で5回の無失点を達成し、その実力を印象づけている。こうした経験と潜在能力の融合により、バイエルンは贅沢な選択肢を手に入れたことになるが、ノイアーの去就に関する最終決定は、今後数週間以内に行われる見通しだ。