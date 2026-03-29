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バイエルン・ミュンヘンの幹部は、ハリー・ケインが巨額のオファーを提示するサウジアラビアへの移籍に心を動かされる可能性があると認めた
バイエルンの経営陣、サウジアラビアの富に警戒感
ケインはアリアンツ・アレーナに移籍して以来、驚異的な活躍を見せているが、ホーネス会長は、サウジ・プロリーグの莫大な資金力によって、いかに強固な契約関係であっても試される可能性があることを認めている。32歳のケインは長期契約を結んでいるものの、湾岸地域からの巨額の投資は、バイエルンの経営陣にとって依然として注目の的となっている。
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ケインにサウジアラビアからの誘いが迫っている
『キッカー』誌の取材に対し、ホーネス氏は、チームの象徴的存在であるこのフォワードに魅力的なオファーが舞い込む可能性について語った。「彼は契約解除条項を行使しなかった。つまり、2027年夏までは間違いなくここでの契約が残っているということだ。私が耳にしていることや感じているところでは、彼と彼の家族はここで非常に居心地が良いと感じているようだ。 サウジアラビアのクラブがいつ現れて巨額のオファーを提示してくるかは誰にも分からないが……彼はここをまさに自分の家のように感じている」とホーネスは述べた。
ケインの長いキャリアと卓越したコンディション
移籍の可能性をめぐる憶測があるにもかかわらず、ホーネス氏は、ケインが欧州サッカーの頂点でまだ何年も活躍できると確信している。このストライカーがコンディション維持に注ぐ献身ぶりは、30代後半まで活躍した他の偉大な選手たちに肩を並べられる理由としてしばしば挙げられる。実際、ケインは今シーズン、バイエルン・ミュンヘンで既に3,195分間プレーしており、スタメンの不可欠な一員であることを示している。 ホーネスは、このストライカーのプロとしての姿勢を絶賛し、次のように述べた。「ハリー・ケインは、少なくともあと3、4年はこのレベルでプレーできるだろう。彼は自分の体を大切にケアする、完璧なプロだからだ。彼は常にリハビリに励み、フィジオ（理学療法士）たちと共に過ごしている。」
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記録とチームの成功の両立
ピッチ上で、ケインは現在、歴史に名を刻むべく時間との戦いを繰り広げている。今シーズンの目覚ましいスタートを切り、彼は現在、元バイエルンのレジェンド、ロベルト・レヴァンドフスキが保持するシーズン最多得点記録に迫っている。
しかし、元バイエルンのMFディディ・ハマンは、チームの欧州での成功よりも得点記録を優先することに対して警鐘を鳴らしている。 バイエルンがレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグの激戦を控える中、ケインのコンディション管理が最優先事項となる。ハマンはスカイに対し、「バイエルンとケインは、この記録については一旦脇に置いておくべきだと思う。なぜなら、チャンピオンズリーグで1回戦を勝ち進むこと、そして理想を言えばさらに1回勝ち進み、最終的にチャンピオンズリーグを制覇することが重要だからだ」と語った。