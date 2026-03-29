バイエルン・ミュンヘンの幹部は、ハリー・ケインが巨額のオファーを提示するサウジアラビアへの移籍に心を動かされる可能性があると認めた

ピッチ上で、ケインは現在、歴史に名を刻むべく時間との戦いを繰り広げている。今シーズンの目覚ましいスタートを切り、彼は現在、元バイエルンのレジェンド、ロベルト・レヴァンドフスキが保持するシーズン最多得点記録に迫っている。

しかし、元バイエルンのMFディディ・ハマンは、チームの欧州での成功よりも得点記録を優先することに対して警鐘を鳴らしている。 バイエルンがレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグの激戦を控える中、ケインのコンディション管理が最優先事項となる。ハマンはスカイに対し、「バイエルンとケインは、この記録については一旦脇に置いておくべきだと思う。なぜなら、チャンピオンズリーグで1回戦を勝ち進むこと、そして理想を言えばさらに1回勝ち進み、最終的にチャンピオンズリーグを制覇することが重要だからだ」と語った。