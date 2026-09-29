バイエルン・ミュンヘンの幹部が、リヴァプールで苦戦が続く中で浮上しているフロリアン・ヴィルツ復帰のうわさに言及

ルンメニゲは、この移籍がここまでの展開を見せていることへの驚きを認めるとともに、プレーするポジションに関する約束が移籍において重要な役割を果たしたことを明かした。「正直に言って、はい（驚いている）」とルンメニゲは述べた。

「当時の監督だったアルネ・スロットが、レバークーゼンでも務めていた10番のポジションを約束していたため、彼はリバプールに行くのだという印象を私たちは受けていた。それが彼がリバプールを選ぶ決断を下すうえで重要な要因だった。金銭面では劇的な違いはなかった。彼は自分で決断し、私たちはそれを受け入れた」