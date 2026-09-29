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バイエルン・ミュンヘンの幹部が、リヴァプールで苦戦が続く中で浮上しているフロリアン・ヴィルツ復帰のうわさに言及
ヴィルツ、リヴァプールで苦戦に直面か
ヴィルツは昨夏、驚異的な1億1600万ポンドでリヴァプールに加入したが、ドイツ代表はマージーサイドで苦しい時期を過ごしている。ドイツメディア『AZ』のインタビューによれば、ルンメニゲはこの状況を注意深く見守っているという。
ヴィルツはデビューシーズン、アーネ・スロット体制でクラブが苦戦する中、49試合で7ゴール8アシストを記録した。現在は新指揮官アンドニ・イラオラの下、6試合で1アシストにとどまっている。この急激な落ち込みを受け、パフォーマンスには厳しい視線が注がれており、早期退団のうわさも加速している。
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ルンメニゲ、ヴィルツの苦戦に驚き
ルンメニゲは、この移籍がここまでの展開を見せていることへの驚きを認めるとともに、プレーするポジションに関する約束が移籍において重要な役割を果たしたことを明かした。「正直に言って、はい（驚いている）」とルンメニゲは述べた。
「当時の監督だったアルネ・スロットが、レバークーゼンでも務めていた10番のポジションを約束していたため、彼はリバプールに行くのだという印象を私たちは受けていた。それが彼がリバプールを選ぶ決断を下すうえで重要な要因だった。金銭面では劇的な違いはなかった。彼は自分で決断し、私たちはそれを受け入れた」
バイエルン・ミュンヘン、差し迫った移籍を否定
ヴィルツに母国復帰の可能性が取り沙汰される憶測は強まっているものの、ルンメニゲ氏は、バイエルン・ミュンヘンが直ちに“救出”に動く可能性を否定的に捉え、クラブには十分な選択肢があると指摘した。
「まず第一に、それは私の仕事ではない」とルンメニゲ氏は説明した。「ジャマル・ムシアラとセルジュ・ニャブリがそのポジションでプレーしていることを忘れてはならないし、イスマエル・サイバリのような他の選択肢もある。ヴィルツにおそらく必要となる金額を投じて、4人目の選手を獲得する必要はない。だからこそ言うのだが、選手が踏み出す一歩一歩は、事前に慎重に考え抜かなければならないものだ」
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ヴィルツの次はどうなる？
「将来的に何か別の可能性がまだあり得るのか？ それは分からない」とルンメニゲ氏は付け加え、わずかながら含みを残した。問題は、ビルツがアンフィールドで満足しているかどうかであり、バイエルンは以前に同選手が自分たちへの加入を断るという決断を尊重した後も、その状況を注視している。今後の試合が、彼がアンフィールドでのキャリアを立て直すのか、それとも早すぎる退団を模索し始めるのかを左右する可能性がある。
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