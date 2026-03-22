Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Hans Joachim Watzke 2026Getty Images
Tim Ursinus

翻訳者：

「バイエルン・ミュンヘンの勝利をこれほど喜んだことはめったにない」：BVBのワツケ会長、FCBの勝利に感激

ここ数日、FCバイエルン・ミュンヘンの活躍には、BVBのハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長でさえも感嘆の声を上げている。

ボルシア・ドルトムントの会長は、土曜日にハンブルガーSVを3対2で劇的な勝利を収めた後、ドイツの最多優勝クラブを大いに称賛した。

  • 特に、チャンピオンズリーグでBVBをプレーオフで破ったアタランタ・ベルガモとの2試合での圧倒的なパフォーマンスに、ヴァツケは感銘を受けた。「バイエルン・ミュンヘンの勝利をこれほど喜んだことはめったにない。それほど明確で圧倒的な勝利だったからだ。素晴らしかった」と彼はSkyで語った。

    ヴァツケにとって、バイエルンは「現時点でヨーロッパ最強のチーム」だ。今シーズン、ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームは、クラブ史上3度目となる「トリプルクラウン」達成の可能性も秘めている。リーグ優勝はほぼ確実視される中、チャンピオンズリーグの準々決勝ではレアル・マドリード、DFBポカール（ドイツカップ）の準決勝ではバイエル・レバークーゼンが待ち構えている。

    • 広告
  • GERMANY-FBL-BUNDESLIGA-DORTMUND-AGMAFP

    ヴァツケ氏：「バイエルンが、君がドイツ王者になれるかどうかを決める」

    一方、BVBの今シーズンには「一つの汚点」があるとヴァツケは強調した。「その点については、遠回しに言う必要はない。 サッカー界に身を置く者なら誰でも、あの日は最悪だったと分かっている。ベルガモでのあの試合は、特にドラマの展開という点で、我々を完全に打ちのめした。ブンデスリーガでの成績は実に好調だ。2016年以来、これほど多くの勝ち点を獲得したことはないと思う。ただ問題なのは、ドイツ王者になれるかどうかは、常にバイエルンが決めてしまうということだ。」

    27節を終えて61ポイントを獲得したボルシアは、すでに昨シーズンの獲得ポイント（57）を上回っており、ユルゲン・クロップ監督率いた2012年のリーグ戦における82ポイントという最高記録さえも塗り替える可能性がある。今シーズンの2位はほぼ確実だ。 2位との差は11ポイントだが、VfBシュトゥットガルトは日曜日のFCアウクスブルク戦でその差を縮める可能性がある。

  • BVBの史上最高額移籍

    選手ポジション所属元移籍金
    ウスマン・デンベレFWスタッド・レンヌ20163,550万ユーロ
    セバスチャン・ハラーフォワードアヤックス・アムステルダム20223100万ユーロ
    マッツ・フンメルスディフェンスFCバイエルン20193,050万ユーロ
    ジョーブ・ベリンガムMFAFCサンダーランド20253,050万ユーロ
    ジュード・ベリンガムMFバーミンガム・シティ20203,015万ユーロ
ブンデスリーガ
SCフライブルク crest
SCフライブルク
SCF
バイエルン crest
バイエルン
FCB
ブンデスリーガ
シュトゥットガルト crest
シュトゥットガルト
VFB
ボルシア・ドルトムント crest
ボルシア・ドルトムント
BVB