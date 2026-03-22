ボルシア・ドルトムントの会長は、土曜日にハンブルガーSVを3対2で劇的な勝利を収めた後、ドイツの最多優勝クラブを大いに称賛した。
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「バイエルン・ミュンヘンの勝利をこれほど喜んだことはめったにない」：BVBのワツケ会長、FCBの勝利に感激
特に、チャンピオンズリーグでBVBをプレーオフで破ったアタランタ・ベルガモとの2試合での圧倒的なパフォーマンスに、ヴァツケは感銘を受けた。「バイエルン・ミュンヘンの勝利をこれほど喜んだことはめったにない。それほど明確で圧倒的な勝利だったからだ。素晴らしかった」と彼はSkyで語った。
ヴァツケにとって、バイエルンは「現時点でヨーロッパ最強のチーム」だ。今シーズン、ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームは、クラブ史上3度目となる「トリプルクラウン」達成の可能性も秘めている。リーグ優勝はほぼ確実視される中、チャンピオンズリーグの準々決勝ではレアル・マドリード、DFBポカール（ドイツカップ）の準決勝ではバイエル・レバークーゼンが待ち構えている。
- AFP
ヴァツケ氏：「バイエルンが、君がドイツ王者になれるかどうかを決める」
一方、BVBの今シーズンには「一つの汚点」があるとヴァツケは強調した。「その点については、遠回しに言う必要はない。 サッカー界に身を置く者なら誰でも、あの日は最悪だったと分かっている。ベルガモでのあの試合は、特にドラマの展開という点で、我々を完全に打ちのめした。ブンデスリーガでの成績は実に好調だ。2016年以来、これほど多くの勝ち点を獲得したことはないと思う。ただ問題なのは、ドイツ王者になれるかどうかは、常にバイエルンが決めてしまうということだ。」
27節を終えて61ポイントを獲得したボルシアは、すでに昨シーズンの獲得ポイント（57）を上回っており、ユルゲン・クロップ監督率いた2012年のリーグ戦における82ポイントという最高記録さえも塗り替える可能性がある。今シーズンの2位はほぼ確実だ。 2位との差は11ポイントだが、VfBシュトゥットガルトは日曜日のFCアウクスブルク戦でその差を縮める可能性がある。
BVBの史上最高額移籍
選手 ポジション 所属元 年 移籍金 ウスマン・デンベレ FW スタッド・レンヌ 2016 3,550万ユーロ セバスチャン・ハラー フォワード アヤックス・アムステルダム 2022 3100万ユーロ マッツ・フンメルス ディフェンス FCバイエルン 2019 3,050万ユーロ ジョーブ・ベリンガム MF AFCサンダーランド 2025 3,050万ユーロ ジュード・ベリンガム MF バーミンガム・シティ 2020 3,015万ユーロ
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