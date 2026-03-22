「バイエルン・ミュンヘンの勝利をこれほど喜んだことはめったにない」：BVBのワツケ会長、FCBの勝利に感激

一方、BVBの今シーズンには「一つの汚点」があるとヴァツケは強調した。「その点については、遠回しに言う必要はない。 サッカー界に身を置く者なら誰でも、あの日は最悪だったと分かっている。ベルガモでのあの試合は、特にドラマの展開という点で、我々を完全に打ちのめした。ブンデスリーガでの成績は実に好調だ。2016年以来、これほど多くの勝ち点を獲得したことはないと思う。ただ問題なのは、ドイツ王者になれるかどうかは、常にバイエルンが決めてしまうということだ。」

27節を終えて61ポイントを獲得したボルシアは、すでに昨シーズンの獲得ポイント（57）を上回っており、ユルゲン・クロップ監督率いた2012年のリーグ戦における82ポイントという最高記録さえも塗り替える可能性がある。今シーズンの2位はほぼ確実だ。 2位との差は11ポイントだが、VfBシュトゥットガルトは日曜日のFCアウクスブルク戦でその差を縮める可能性がある。