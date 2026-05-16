バイエルン・ミュンヘンのレジェンド、マヌエル・ノイアーが代表に復帰し、ワールドカップでドイツの正GKを務める。

高まる期待とは裏腹に、ノイアーは公の場で沈黙を続けている。バイエルンがケルンを5-1で下した試合（ノイアーは60分にふくらはぎの軽傷で交代）後、主将は「今日は優勝を祝う日だ。来週のカップ戦が重要」と語り、クラブの成果に焦点を当てた。

ナゲルスマンとは「1年を通じて」連絡を取ってきたが、DFB内の序列やバウマンへの影響には言及しなかった。

自分が先発すればホッフェンハイムのGKへの侮辱になるかと問われると、バウマンは「それは僕に聞くべきではない。今夜、彼（ナゲルスマン）に聞いてくれ。彼は『スポーツスタジオ』に出演する」と語った。