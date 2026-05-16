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バイエルン・ミュンヘンのレジェンド、マヌエル・ノイアーが代表に復帰し、ワールドカップでドイツの正GKを務める。
ノイアー、ワールドカップに再登場
スカイ・スポーツによると、ドイツ代表史上最も重要な復帰の一つが現実味を帯びている。ノイアーは国際舞台への復帰に前向きで、バイエルン・ミュンヘンの40歳守護神はユリアン・ナーゲルスマン監督とドイツサッカー連盟（DFB）のルディ・フェラー理事と合意に達し、2026年ワールドカップ（カナダ、メキシコ、米国開催）出場を目指す。
3者は数週間にわたり連絡を続け、複数回会合を開いて代表復帰の可能性を協議。ナゲルスマン監督はスタジアムでノイアーを直接視察し、その高いパフォーマンスに感銘を受けた。チームの世界舞台での成功には、彼の「経験と勝利へのメンタリティ」が不可欠だと確信しているという。
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クロース・モデル
40歳のノイアーの代表復帰は、ユーロ2024で成功したクロースの例を思い起こさせる。代表124試合出場後に引退したノイアーは、今すぐ先発に返り咲くと期待されている。復帰戦は5月31日マインツでのフィンランド戦、または6月6日シカゴでのアメリカ戦になる見込みだ。
ノイアーはすでにドイツサッカー連盟（DFB）がFIFAに提出した非公開の55名リスト入りしており、5月21日にナゲルスマン監督が発表する最終26名候補に入るための手続きは完了している。
オリバー・バウマンにとって苦い現実
このニュースはドイツファンには朗報だが、オリバー・バウマンには痛手だ。ホッフェンハイムのGKバウマンはW杯予選で正守護神としてチームを率いると期待されていた。しかし、ノイアーの復帰で34歳の彼は控えに回る見込みだ。
ボルシア・メンヒェングラートバッハに0-4で敗れた後、バウマンは問われ、「自信を持って準備し、ワールドカップに臨む。彼は私を信頼していると語った。それだけだ」と答えた。
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ノイアーはバイエルンのことに集中し続けている
高まる期待とは裏腹に、ノイアーは公の場で沈黙を続けている。バイエルンがケルンを5-1で下した試合（ノイアーは60分にふくらはぎの軽傷で交代）後、主将は「今日は優勝を祝う日だ。来週のカップ戦が重要」と語り、クラブの成果に焦点を当てた。
ナゲルスマンとは「1年を通じて」連絡を取ってきたが、DFB内の序列やバウマンへの影響には言及しなかった。
自分が先発すればホッフェンハイムのGKへの侮辱になるかと問われると、バウマンは「それは僕に聞くべきではない。今夜、彼（ナゲルスマン）に聞いてくれ。彼は『スポーツスタジオ』に出演する」と語った。