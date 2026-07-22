クラブの断固たる姿勢は、フランス代表がピッチで示した成績で裏付けられる。昨季バイエルン・ミュンヘンで57試合に出場したオリシエは、

25ゴール28アシストを記録し、国内タイトル獲得に貢献した。マテウスは、彼のポジションが戦術的に重要だと強調した。

マテウスは、代表で10番（中央）を任されるオリシエも、ドイツ王者では右ウイングの方が居心地がよく、より効果的だと指摘した。