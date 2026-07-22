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翻訳者：
バイエルン・ミュンヘンのレジェンドは、レアル・マドリードがフランス代表ウインガーのミカエル・オリゼに破格のオファーを検討しているという移籍報道について、「まったく気にしていない」と語った。
マテウス、移籍憶測に言及
マテウスはスカイ・スポーツのコラムで、オリシエの去就に関する憶測について「私は気にしていない」と述べた。
ウリ・ヘーネスは数週間前、オリシエは残留すると明言し、レアル・マドリードからの連絡は不要だとした。オリシエはミュンヘンで契約中で、バイエルンは売却するつもりはない。クラブは成功を目指し、すでに2件の優れた補強を済ませ、計画は続いていると確信している。」
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目覚ましい成績が、バイエルン・ミュンヘンの強硬な姿勢を裏付けている
クラブの断固たる姿勢は、フランス代表がピッチで示した成績で裏付けられる。昨季バイエルン・ミュンヘンで57試合に出場したオリシエは、
25ゴール28アシストを記録し、国内タイトル獲得に貢献した。マテウスは、彼のポジションが戦術的に重要だと強調した。
マテウスは、代表で10番（中央）を任されるオリシエも、ドイツ王者では右ウイングの方が居心地がよく、より効果的だと指摘した。
先日のワールドカップで最も活躍したプレイメーカー
オリシエはクラブでの好調を代表でも維持。アメリカで開催されたワールドカップでフランスは4位だったが、彼は大会屈指のプレイメーカーとして7アシストを記録した。
バイエルン・ミュンヘンは月曜日、代表選手を欠いたままプレシーズン準備を開始したが、マテウス氏はこれを問題視していない。彼は「監督としてはチームを早く揃えたいが、大会後に選手が遅れて合流するのは珍しいことではない。ライバルに不利になることはない」と説明した。
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今後の選挙戦を見据えて
マテウスは来季について「バイエルン・ミュンヘンは今季よりさらに強力になる」と語った。オリシエはまもなく休暇から戻り、プレシーズンに参加する。彼は好調を維持し、チームはタイトルを目指す。
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