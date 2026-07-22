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Michael OliseGetty Images
Moataz Elgammal

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘンのレジェンドは、レアル・マドリードがフランス代表ウインガーのミカエル・オリゼに破格のオファーを検討しているという移籍報道について、「まったく気にしていない」と語った。

マイケル・オリーセ
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ロタール・マテウスは、マイケル・オリシエが今夏レアル・マドリードへ移籍するという噂を否定した。記録的なオファーが報じられても、元バイエルン・ミュンヘン主将はオリシエがドイツに残ると確信している。

  • マテウス、移籍憶測に言及

    マテウスはスカイ・スポーツのコラムで、オリシエの去就に関する憶測について「私は気にしていない」と述べた。

    ウリ・ヘーネスは数週間前、オリシエは残留すると明言し、レアル・マドリードからの連絡は不要だとした。オリシエはミュンヘンで契約中で、バイエルンは売却するつもりはない。クラブは成功を目指し、すでに2件の優れた補強を済ませ、計画は続いていると確信している。」


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    目覚ましい成績が、バイエルン・ミュンヘンの強硬な姿勢を裏付けている

    クラブの断固たる姿勢は、フランス代表がピッチで示した成績で裏付けられる。昨季バイエルン・ミュンヘンで57試合に出場したオリシエは、

    25ゴール28アシストを記録し、国内タイトル獲得に貢献した。マテウスは、彼のポジションが戦術的に重要だと強調した。

    マテウスは、代表で10番（中央）を任されるオリシエも、ドイツ王者では右ウイングの方が居心地がよく、より効果的だと指摘した。

  • 先日のワールドカップで最も活躍したプレイメーカー

    オリシエはクラブでの好調を代表でも維持。アメリカで開催されたワールドカップでフランスは4位だったが、彼は大会屈指のプレイメーカーとして7アシストを記録した。

    バイエルン・ミュンヘンは月曜日、代表選手を欠いたままプレシーズン準備を開始したが、マテウス氏はこれを問題視していない。彼は「監督としてはチームを早く揃えたいが、大会後に選手が遅れて合流するのは珍しいことではない。ライバルに不利になることはない」と説明した。

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  • Harry Kane & Michael Olisegetty

    今後の選挙戦を見据えて

    マテウスは来季について「バイエルン・ミュンヘンは今季よりさらに強力になる」と語った。オリシエはまもなく休暇から戻り、プレシーズンに参加する。彼は好調を維持し、チームはタイトルを目指す。

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