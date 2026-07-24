バイエルン・ミュンヘンのレジェンドがベルギー代表の新監督に就任し、元チェルシー、リヴァプール選手をアシスタントコーチに起用した。

RBFAスポーツディレクターのヴィンセント・マンナート氏は、マーク・ファン・ボメル監督とスタッフ陣の加入を歓迎し、「彼らが我々の挑戦を受け入れてくれたことをとても嬉しく思います。

彼らは意欲と野心を持ち、監督・選手としての国際経験を活かしてレッドデビルズの成長と結果を支え、個人・チームが潜在能力を最大限に発揮できるよう導いてくれると確信しています。」

一方、ファン・ボメル新監督は「ベルギー代表を率いることは大きな名誉だ。協会からの信頼に感謝する。

ベルギーには優れた選手がおり、大きな可能性を感じています。私はスタッフと共に、規律と野心を持ち、世界と戦える勇気あるチームを作りたいです。

成功は約束できませんが、努力と誠実さと献身は約束します。チームが日々成長し、ベルギーの人々に誇りを持ってもらえるよう全力を尽くします。選手、スタッフ、サポーターの皆さんと新たな章をスタートできることを楽しみにしています。」