Marco Canoniero
翻訳者：
バイエルン・ミュンヘンのレジェンドがベルギー代表の新監督に就任し、元チェルシー、リヴァプール選手をアシスタントコーチに起用した。
ヴァン・ボメルがベルギー代表監督に就任
ベルギー代表の新監督に、マーク・ヴァン・ボメル氏（49）が就任した。契約は2028年ユーロまでの2年。ベルギーサッカー協会は公式サイトで「2026年8月15日からヴァン・ボメル氏が『レッドデビルズ』を率いる」と発表した。
元バイエルン主将のヴァン・ボメルは、W杯準々決勝で敗退したガルシアの後任としてチームを率いる。彼は元チェルシー、リヴァプールFWゼンデンなどアシスタント3名を招聘し、スタッフを強化した。
- DeFodi Images
デュオ、新たな取り組みに期待を膨らませている
RBFAスポーツディレクターのヴィンセント・マンナート氏は、マーク・ファン・ボメル監督とスタッフ陣の加入を歓迎し、「彼らが我々の挑戦を受け入れてくれたことをとても嬉しく思います。
彼らは意欲と野心を持ち、監督・選手としての国際経験を活かしてレッドデビルズの成長と結果を支え、個人・チームが潜在能力を最大限に発揮できるよう導いてくれると確信しています。」
一方、ファン・ボメル新監督は「ベルギー代表を率いることは大きな名誉だ。協会からの信頼に感謝する。
ベルギーには優れた選手がおり、大きな可能性を感じています。私はスタッフと共に、規律と野心を持ち、世界と戦える勇気あるチームを作りたいです。
成功は約束できませんが、努力と誠実さと献身は約束します。チームが日々成長し、ベルギーの人々に誇りを持ってもらえるよう全力を尽くします。選手、スタッフ、サポーターの皆さんと新たな章をスタートできることを楽しみにしています。」
アントワープでの成功が実力を証明している
ベルギーはガルシア前監督（20試合12勝）の後任としてこのオランダ人監督を招聘し、国際サッカーの最高レベルで競争力を維持する意志を示した。 ファン・ボメルはクラブ経営で実績が豊富で、2022-23シーズンにはロイヤル・アントワープをリーグとカップの2冠に導いた。PSV、バルセロナ、バイエルン、ACミランでのトッププレイヤー経験も、ベルギー代表を導く上で大きな資産となる。
- Pro Shots
ネーションズリーグの試合が控えている
ヴァン・ボメルは来月監督に就任し、UEFAネーションズリーグでチームを率いる。元ヴォルフスブルク監督として、彼は戦力を最大限に引き出すため、速やかに規律ある体制を構築する。最初の試練は9月25日のアウェイ・イタリア戦。イタリアは最近ペップ・グアルディオラが指揮を断ったチームだ。
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