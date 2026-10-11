クロップ監督が今回の代表活動期間中、キミッヒをオランダ戦とギリシャ戦という序盤の試合にのみ起用したことで、議論は激しさを増した。バイエルンのスター選手が不在だったセルビア戦では、チームが2-0で快勝し、若手MFコンビのアレクサンダル・パブロヴィッチとトム・ビショフが広く称賛された。この戦術的な変化を、リヴァプールの元監督が従来の主力選手からの世代交代に踏み切る兆しと見る向きもあった。

キミッヒは、特にチームの状況を考えると、もっと長くチームに残りたかったと認めた。「もっと長く残りたかった。特にジャマルが負傷したときはそう思った。その時は『ジャマルは2週間とも予定に入っていた。もしかしたら道が開けるかもしれないし、別のチャンスが巡ってくるかもしれない』と思った」と説明した。