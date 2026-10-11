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バイエルン・ミュンヘンのヨシュア・キミッヒ、ドイツ代表での役割をめぐる議論について沈黙を破り、ユルゲン・クロップを擁護
キミッヒ、代表チームへの厳しい視線にも動じず
ベテランMFは、直近の代表活動期間中に白熱した議論の渦中に置かれた。中盤で若手選手たちが好プレーを見せたことを受け、オリバー・カーン、ローター・マテウス、ミヒャエル・バラックら著名な人物が、31歳のキミッヒを引き続き先発メンバーに固定すべきか疑問を呈した。そうした議論が続く中、ドイツ代表主将は土曜日にバイエルンがアウクスブルクと2-2で引き分けた試合の後、自らの考えを語った。
「正直なところ、あまり追ってはいなかった。でも、少し騒ぎになっていることは感じる」とキミッヒは『ビルト』に語った。「この世界でプレーしてもう11年になる。どういう世界かは分かっている。自分が集中できるし、集中しなければならないのは、自分自身のパフォーマンスだけだ。この11年間、そうしてきた。これからも同じことを続ける。最終的には、常に最も優れた選手がプレーする。この10年間、僕はその一人であり続けるという点で、かなりうまくやってきた。それが僕の目標であり、そのために毎日努力している。3日ごとに求められるパフォーマンスを必ず発揮する」
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戦術的なローテーションとクロップのコミュニケーション
クロップ監督が今回の代表活動期間中、キミッヒをオランダ戦とギリシャ戦という序盤の試合にのみ起用したことで、議論は激しさを増した。バイエルンのスター選手が不在だったセルビア戦では、チームが2-0で快勝し、若手MFコンビのアレクサンダル・パブロヴィッチとトム・ビショフが広く称賛された。この戦術的な変化を、リヴァプールの元監督が従来の主力選手からの世代交代に踏み切る兆しと見る向きもあった。
キミッヒは、特にチームの状況を考えると、もっと長くチームに残りたかったと認めた。「もっと長く残りたかった。特にジャマルが負傷したときはそう思った。その時は『ジャマルは2週間とも予定に入っていた。もしかしたら道が開けるかもしれないし、別のチャンスが巡ってくるかもしれない』と思った」と説明した。
役割が縮小しても監督を擁護
批判を鎮めるためにクロップ監督からもっと公の場で支持を示してもらう必要があると感じるかと問われると、キミッヒはすぐに指揮官を擁護した。キャプテンは、クロップ監督が指揮を執って以来、コーチングスタッフと選手の間での意思疎通は申し分ないと強調。両者の間に亀裂があるとの見方を否定し、ローテーションは突然の序列降格ではなく、事前に合意した方針だったと明確にした。
「いや、まったくない」とキミッヒは、より明確な支持表明が必要かについて答えた。「監督はただ、状況をそのまま説明しただけだ。最初からすべてを明確にしていた。そのことを伝え、理由も説明してくれた。だから私も納得していたし、すべて理解していた」
- AFP
バイエルンと今後の課題に焦点を当てる
キミッヒは今、過密日程をこなすバイエルンでの戦いに再び目を向けている。アウクスブルクでの直近の試合を2-2で引き分けたことはバイエルンにとって悔しい結果だったが、キミッヒにとってはヴァンサン・コンパニ監督率いるチームで引き続き重要な存在であることを示す機会となった。次の主要大会に向けてクロップの構想の中心であり続けるには、アリアンツ・アレーナで高いレベルのプレーを維持するしかないと、キミッヒは分かっている。バイエルンは今、国内での戦いから欧州の舞台へと目を向けている。週半ばにはチャンピオンズリーグで、ホームのヴィキングと対戦する。
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