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バイエルン・ミュンヘンのマヌエル・ノイアー、ヴァイキングとのチャンピオンズリーグ戦を欠場へ。アウクスブルク戦でのミスの余波が続く中、ヴァンサン・コンパニ監督はヨナス・ウルビヒを起用へ
コンパニ監督、ノイアーの負傷からの回復に遅れが生じたと認める
コンパニ監督は、週末のアウクスブルク戦で2-2と引き分けた際に足を痛めたノイアーが、出場できないことを明かした。ベテランGKは先頃、ブンデスリーガ史上最速の失点に関与したとして批判を浴びていたが、欧州大会でのノルウェー遠征を前にした最後の練習に参加できなかった。この負傷により、ノイアーは同大会通算163試合目の出場を果たせず、イケル・カシージャスとクリスティアーノ・ロナウドが持つ記録に届かないままとなった。
「マヌエルは今日、練習できない。足に違和感がある。これで明日、誰がゴールを守るかという問いにはすぐに答えが出る。アウクスブルク戦の後、本人が足に違和感を覚えたと聞いた。回復にどれくらいかかるかは分からないが、昨日も今日も練習できなかった以上、不必要なリスクを冒す意味はない。明日のメンバーに入るかどうかは分からない。先発するか？ おそらくしないだろう。その先のことは、それから考える」とコンパニ監督は説明した。『キッカー』が伝えている。
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ベテランGKにとって安全が最優先
ベルギー人指揮官は、40歳のノイアーを休ませる判断は、身体の不調を悪化させないための予防措置にすぎないと強調した。当初はチーム練習に参加できると見込まれていたが、違和感が残っていたため、スタッフは考え直し、より慎重な対応を取ることにした。コンパニ監督は一切のリスクを冒さない方針を強調し、マヌが完全に回復し、万全だと感じるまでは、クラブとしてピッチへの復帰を急がせないと明言した。
「マヌがここにいるのは、状況がこうなったからだ。今日の練習には参加できると思っていた。ケガとは呼びたくないが、何か違和感があって、それが良くならなければ、どこかで対応が必要だと気づく。本人が万全だと感じていないなら、リスクを一切冒さないという形で対応する」と付け加えた。
ウルビヒ、表舞台に立つ準備は万端
ノイアーが欠場する中、ウルビヒはドイツの強豪で今季3試合目の出場に臨む準備ができている。若きGKは最近、急速な成長を遂げており、代表戦期間中にはA代表デビューを果たした。ケルンから加入したウルビヒにとって、ヴィキングFK戦での先発入りは成長の大きな節目とみられている。コーチングスタッフも、大舞台で力を発揮できると全面的に信頼している。
コンパニ監督は、バイエルンで自身の指導を受けてきたウルビヒの成長を高く評価した。「順調に進んでいる。彼は、成長のために与えたいと考えていた出場時間を得ている。カップ戦の決勝やチャンピオンズリーグの複数の試合にも出場した。今回の代表招集は、そうした成長の直接的な結果だ。そして、出場する1分1分が彼の成長に役立つ」と語った。
- AFP
ムシアラがバイエルンの負傷者リストに加わる
SRバンク・アレナへの遠征で欠場する大物は、ノイアーだけではない。ジャマル・ムシアラも負傷からの回復を続けている。司令塔は現在、太ももの負傷で戦列を離れており、コーチングスタッフが起用できる選手はさらに限られている。影響力の大きい中心選手2人を欠くなか、残る選手たちには奮起が求められる。対戦相手のヴィキングは、アーリング・ハーランドではなくハリー・ケイン率いる攻撃陣と対峙することに自信を示している。
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