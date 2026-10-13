ベルギー人指揮官は、40歳のノイアーを休ませる判断は、身体の不調を悪化させないための予防措置にすぎないと強調した。当初はチーム練習に参加できると見込まれていたが、違和感が残っていたため、スタッフは考え直し、より慎重な対応を取ることにした。コンパニ監督は一切のリスクを冒さない方針を強調し、マヌが完全に回復し、万全だと感じるまでは、クラブとしてピッチへの復帰を急がせないと明言した。

「マヌがここにいるのは、状況がこうなったからだ。今日の練習には参加できると思っていた。ケガとは呼びたくないが、何か違和感があって、それが良くならなければ、どこかで対応が必要だと気づく。本人が万全だと感じていないなら、リスクを一切冒さないという形で対応する」と付け加えた。