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バイエルン・ミュンヘンのヘルベルト・ハイナー会長、マイケル・オリーズを巡りレアル・マドリーに「手を出すな」と強く警告
バイエルン幹部、移籍の憶測を否定
ハイナーは、オリーズを引き留めるというバイエルンの決意を、マドリードからの関心が高まる中でも改めて強調した。ドイツのクラブの首脳は、フランス人スターがミュンヘンで長期契約を結んでいることから、ブンデスリーガ王者は非常に有利な立場にあると強調。バイエルンは外部からの金銭的な圧力に屈するつもりはなく、このウインガーは引き続き攻撃構想の重要な一員だ。
- MIS
クラブ首脳、財政の安定を強調
サンティアゴ・ベルナベウへの移籍を巡る憶測を一蹴し、ハイナー会長は、バイエルンの財政が安定しているため主力選手を売却する必要はないと強調した。ビルトTVで会長は明確なメッセージを発した。「FCバイエルンは選手を売る必要のないクラブだ。我々は強い立場から決断を下す。マイケル・オリーズと我々の契約は、まだ2029年まで残っている」
「いずれ彼が契約を延長してくれることを願い、望んでいる。レアル・マドリーであれ、ほかのどこであれ、獲得に動いたとしても、我々はうまく対抗する術を心得ている。FCバイエルンには提供できるものがたくさんある」
ドイツ王者が契約延長を視野に
バイエルンは新契約の締結に意欲を示していると報じられているが、スポーツディレクターのマックス・エーベルルは正式な交渉がまだ始まっていないことを認めた。移籍金が2億ユーロを超える可能性も取り沙汰されているが、ハイナーは、選手がミュンヘンで幸せに過ごしていることが長期的な残留につながると考えている。
その急速な成長を強調し、クラブ首脳はこう付け加えた。「彼はここミュンヘンでとても居心地よく過ごしている。我々のもとに来た当初、彼を知っていたのは一部の事情通だけだった。今ではサッカー界全体が彼を知っている」
- Eibner
快足ウインガーを待ち受ける大陸の舞台での試練
24歳のオリーズは今季、公式戦最初の8試合で8ゴール4アシストを記録し、好スタートを切っている。バイエルンは10月13日（火）、チャンピオンズリーグでノルウェーのバイキングと敵地で対戦する。オリーズはヴァンサン・コンパニ監督率いるチームの攻撃をけん引することになりそうだ。バイエルンが全勝を維持し、優勝を狙う実力を示すには、欧州の舞台でもこの好調を保つことが重要になる。
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