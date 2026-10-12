バイエルンは新契約の締結に意欲を示していると報じられているが、スポーツディレクターのマックス・エーベルルは正式な交渉がまだ始まっていないことを認めた。移籍金が2億ユーロを超える可能性も取り沙汰されているが、ハイナーは、選手がミュンヘンで幸せに過ごしていることが長期的な残留につながると考えている。

その急速な成長を強調し、クラブ首脳はこう付け加えた。「彼はここミュンヘンでとても居心地よく過ごしている。我々のもとに来た当初、彼を知っていたのは一部の事情通だけだった。今ではサッカー界全体が彼を知っている」