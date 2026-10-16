ノイアーの負傷は、バイエルン州におけるGKの序列に厳しい目が向けられているさなかに起きただけに、タイミングが悪い。アウクスブルク戦での苦しいパフォーマンスを受け、40歳のノイアーは今も不動の正GKなのか、それとも新たな戦力が必要なのかという疑問の声が上がっている。

クラブのレジェンドであるオリバー・カーンは、特に声高に批判している一人だ。ノイアーと若手の控えGKヨナス・ウルビヒをめぐる現行の体制に不満を示している。カーンは、どの方向に進むのかを明確に決めて長期的に取り組んでいないことが、若いGKの成長を妨げる一方、チーム内に不必要な不安定さを生んでいると考えている。