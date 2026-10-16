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バイエルン・ミュンヘンのベテラン、マヌエル・ノイアーが再び離脱。アウクスブルク戦での惨状を受け、ヴァンサン・コンパニ監督が長引く負傷について語る
コンパニ、ノイアーに関する懸念材料となる最新情報を明かす
バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は、ノイアーが今後のライプツィヒとのブンデスリーガの一戦に出場できるか、依然として大きな疑問が残ると明かした。この名GKは足の負傷に苦しんでおり、先日のチャンピオンズリーグのノルウェー遠征ではメンバーから外れた。トップチームの全体練習にもまだ復帰していない。ベルギー人指揮官は主将の状態を慎重に見極めており、先発復帰の明確な時期を示していない。
「マヌは昨日、練習しなかった。だから今日、本人の感覚や状態を確認する必要がある。現時点で、それ以上の情報はない。私は医師の役割を担うつもりはない。負傷しているのは足で、太ももや肩ではない。それほど長くはかからないだろう。明日になるのか来週になるのかは、様子を見て判断する。まずは本人の感覚が良くなり、練習できるようになったら練習する。それでこの段階は終わるはずだ」と監督は説明した。発言は『スカイ・ドイツ』が伝えた。
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アリアンツ・アレーナでGKを巡る議論が激化
ノイアーの負傷は、バイエルン州におけるGKの序列に厳しい目が向けられているさなかに起きただけに、タイミングが悪い。アウクスブルク戦での苦しいパフォーマンスを受け、40歳のノイアーは今も不動の正GKなのか、それとも新たな戦力が必要なのかという疑問の声が上がっている。
クラブのレジェンドであるオリバー・カーンは、特に声高に批判している一人だ。ノイアーと若手の控えGKヨナス・ウルビヒをめぐる現行の体制に不満を示している。カーンは、どの方向に進むのかを明確に決めて長期的に取り組んでいないことが、若いGKの成長を妨げる一方、チーム内に不必要な不安定さを生んでいると考えている。
ウルビヒ、代役を務める準備は万全
周囲の雑音があるなかでも、コンパニ監督は、1月にケルンから加入したウルビヒに対するクラブの対応を擁護した。ノイアーが試合直前のコンディションチェックを通過できなければ、若手GKはライプツィヒ戦で先発する見込みだ。指揮官は、現在の正GK争いもアリアンツ・アレーナでの長期的な戦略の一環だったと強調している。
「我々には常に計画があり、それを実行しようとしている。今、ヨナスがこの議論の対象になっているのは、我々にとって喜ばしいことだ。この状況は我々自身が作り出した。彼が1月にケルンから来て以来、我々は2年間そう言い続けてきた。当時、彼はケルンで試合に出てさえおらず、第2GKだったため、誰もそれが可能だとは思っていなかった」とコンパニ監督は語った。
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ノイアーは引き続きバイエルンの構想の中心に
ウルビヒの台頭は万が一の備えとなるが、コンパニ監督はサポーターと批判的な人々の双方に、ノイアーの絶大な影響力をすかさず強調した。欧州サッカーの最高レベルで長く輝かしいキャリアを重ねてきた影響が身体に表れ始めても、ベテランGKは依然としてロッカールームの中心にいる。
「マヌはこの歩み全体において非常に大きな存在だ。マヌがいなければ、彼の存在感もリーダーシップも、この間のパフォーマンスもなければ、成り立たない。我々には良い顔ぶれがそろっている。多くの人がうらやむだろう」とコンパニ監督は締めくくった。
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