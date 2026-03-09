問題の核心は、選手側とクラブ経営陣の間で給与期待値に大きな隔たりがある点にあるようだ。報道によれば、現在年俸800万～900万ユーロを稼ぐライマーは大幅な昇給を求めている。5月に29歳の誕生日を迎えるこのミッドフィルダーの代理人は、ボーナスを含め年俸約1500万ユーロの契約を視野に入れており、これがキャリアにおける大型契約の最後の機会と見なしているという。

しかしバイエルンは、持続可能な給与体系を維持するため、こうした要求に応じることに慎重だ。比較のため言えば、高額移籍で加入したルイス・ディアスとマイケル・オリゼの年俸はそれぞれ約1400万ユーロ、1300万ユーロと推定されている。アリアンツ・アレーナの首脳陣は、信頼できるサイドバックに対して、設定した上限を超える給与総額の膨張を警戒していると報じられている。