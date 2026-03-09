getty
バイエルン・ミュンヘンのディレクターが、サイドバックとの契約交渉が「保留状態」にあることを認めた。ブンデスリーガの巨人が新契約を希望しているにもかかわらずである。
交渉が行き詰まる
ミュンヘン空港で、アタランタ戦に向けたチャンピオンズリーグ遠征を前にしたエベルは、28歳の選手に関する現状について率直に語った。同選手はドイツの強豪クラブとの契約が残り1年強となっている。 「コニーとは契約延長を希望している。話し合いはあったが、現時点では中断中だ」とスポーツディレクターは述べた。クラブと選手間の摩擦を示唆する見解を即座に否定し、「状況は悪くもない。悪意も恨みもない」と付け加えた。
大きな財政的格差
問題の核心は、選手側とクラブ経営陣の間で給与期待値に大きな隔たりがある点にあるようだ。報道によれば、現在年俸800万～900万ユーロを稼ぐライマーは大幅な昇給を求めている。5月に29歳の誕生日を迎えるこのミッドフィルダーの代理人は、ボーナスを含め年俸約1500万ユーロの契約を視野に入れており、これがキャリアにおける大型契約の最後の機会と見なしているという。
しかしバイエルンは、持続可能な給与体系を維持するため、こうした要求に応じることに慎重だ。比較のため言えば、高額移籍で加入したルイス・ディアスとマイケル・オリゼの年俸はそれぞれ約1400万ユーロ、1300万ユーロと推定されている。アリアンツ・アレーナの首脳陣は、信頼できるサイドバックに対して、設定した上限を超える給与総額の膨張を警戒していると報じられている。
エベルは膠着状態にもかかわらず冷静さを保っている
現状では進展が見られないものの、エベルは最終的に解決策が見つかると楽観視している。双方が現在の市場において公正な取引とは何かについて独自の視点を持っていることを認めた。「我々にも考えがあり、相手側にも考えがある。それらを何らかの形で折り合わせる必要がある。現時点では一致していないが、それは悪いことではない」と、スポーツディレクターは現状について説明した。
エベルは厳しい交渉に慣れた人物だ。最近ではフランス人DFダヨ・ウパメカノとの契約延長交渉を難航しながらも乗り切った。彼の公のコメントからは、ライマー問題に対して冷静な姿勢が窺える。ピッチ外の問題よりも、選手が現時点でピッチ上で貢献している点を優先しているのだ。
焦点はピッチに置かれたままである
ライマーの万能性と高い仕事量は、ヴィンセント・コンパニー監督の下で彼を寵児たらしめている。クラブが現在最優先しているのは、シーズン終盤の勝負どころに向けて彼の健康状態を維持することだ。「彼がチームにいて、再び健康を取り戻し、試合に出場できる状態になったことを非常に喜んでいる」とエーベルルは締めくくった。
バイエルンがブンデスリーガとチャンピオンズリーグの両方で重要な試合を控える中、契約問題はおそらく背景に退くだろう。「保留状態」は即時の進展が見込めないことを示しているが、クラブもライマーも当面はピッチ上の活躍で語ることに満足しているようだ。両者が今年後半に数百万ユーロの差額を埋められるかどうかが、ミュンヘンにおける最大の懸案事項である。
