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バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクターが、引退の決断が迫る中、マヌエル・ノイアーの契約延長について最新情報を明らかにした
ノイアーのコンディションと直感
クラブは、ノイアーの体調と本人の直感が最も重要な要素であることを認識し、引き続き全面的に彼を支持している。今シーズン、キャプテンは全大会通算で29試合に出場し、27失点、10試合で無失点を記録した。しかし、12月に筋繊維断裂を負い、2月に再発した怪我の影響で、彼のコンディションには依然として懸念が残っている。「彼は自分の体の声に耳を傾けている――このトップレベルでもう1年プレーできるかどうかを。 最も重要なのは彼の直感だ」とフロイントは説明し、さらに「マヌとは常に話し合っている。我々は彼がどう考え、どう感じているかを知っている」と付け加えた。
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今後数週間のロードマップ
決定の時期は、今後のブンデスリーガやチャンピオンズリーグにおける重要な試合でのノイアーの状態次第となる。フロイント氏は次のように述べた。「その後、彼が我々のところに来ることになるだろう」。ノイアーは「4月と5月初旬にゴールに戻った際、特に週半ばの試合を含め、その時の体調がどうなっているかを見極めたい」と考えている。その後、我々は協議を行い、今後の方向性を決めていくことになる。 『キッカー』誌によると、このゴールキーパーはバイエルンを最後の所属クラブとすることを決めているが、今夏に引退するか、あるいはそれ以降にするかについてはまだ決定していない。
ノイアーが新契約を結ぶ場合、ヨナス・ウルビグの出場機会を増やすことに同意するものとみられ、これにより22歳のウルビグが徐々に後継者としての役割を担うことになるだろう。一方、現在シュトゥットガルトにレンタル移籍中のアレクサンダー・ヌーベルも、サウサンプトンにレンタル移籍中のダニエル・ペレツも、バイエルンの長期的な計画には含まれていないとみられ、クラブは今夏、両ゴールキーパーを売却する意向であると報じられている。
コンパニがノイアーの闘志を称賛
ヴィンセント・コンパニー監督は、ノイアーが脚の骨折から復帰した際の並外れた精神力を挙げ、年齢に関する懸念を一蹴した。「『ハングリー精神』こそが最も重要な言葉だ。 マヌ（ノイアー）は重傷から這い上がってきた。それは本当に印象的だった。今シーズン、彼は信じられないほどの好調を維持している。あのようなパフォーマンスを安定して発揮し続けること――それは精神力の問題だ」とコンパニは語り、ノイアーの精神力が依然として決定的な要因であると指摘した。2年前に代表引退を表明したものの、ノイアーの絶好調ぶりから今夏のワールドカップ復帰説が浮上したが、彼はミュンヘンでのプレーに集中するため、一貫してこれらの報道を否定している。
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コンパニは、ノイアーの体調が最終的に自身の去就を左右することを受け入れている
4月に40歳を迎えるコンパニは、「40歳なんて若い」と冗談を飛ばしたが、現役時代には自身の膝が「そうは思っていなかった」と語った。彼は、モチベーションこそが最終的な決め手だと結論づけた。「ある時点で、体が『続けるか、やめるか』と問いかけてくる。僕の場合はそうだった。 40歳は若いけど、このレベルを維持し続けるにはかなりのモチベーションが必要だ」。このモチベーションの源となっているのが、今シーズン、バイエルンが三冠達成に向けて力強く突き進んでいることだ。現在、同クラブはブンデスリーガで2位のボルシア・ドルトムントに9ポイントの差をつけて首位を走っている。さらに、チームはレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝、そしてバイエル・レバークーゼンとのDFBポカール準決勝という大一番に向けて準備を進めている。
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