バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクターが、引退の決断が迫る中、マヌエル・ノイアーの契約延長について最新情報を明らかにした

決定の時期は、今後のブンデスリーガやチャンピオンズリーグにおける重要な試合でのノイアーの状態次第となる。フロイント氏は次のように述べた。「その後、彼が我々のところに来ることになるだろう」。ノイアーは「4月と5月初旬にゴールに戻った際、特に週半ばの試合を含め、その時の体調がどうなっているかを見極めたい」と考えている。その後、我々は協議を行い、今後の方向性を決めていくことになる。 『キッカー』誌によると、このゴールキーパーはバイエルンを最後の所属クラブとすることを決めているが、今夏に引退するか、あるいはそれ以降にするかについてはまだ決定していない。

ノイアーが新契約を結ぶ場合、ヨナス・ウルビグの出場機会を増やすことに同意するものとみられ、これにより22歳のウルビグが徐々に後継者としての役割を担うことになるだろう。一方、現在シュトゥットガルトにレンタル移籍中のアレクサンダー・ヌーベルも、サウサンプトンにレンタル移籍中のダニエル・ペレツも、バイエルンの長期的な計画には含まれていないとみられ、クラブは今夏、両ゴールキーパーを売却する意向であると報じられている。