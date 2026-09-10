ケインは2026年のバロンドール有力候補の一人として浮上しており、クラブの同僚たちも彼を後押ししている。バイエルン・ミュンヘンはインスタグラムに動画を投稿し、候補入りした所属選手たちがイングランド主将を支持した。

ダヨ・ウパメカノとともに同賞の候補となっているオリーセは、なぜケインがトロフィーを手にすべきかと問われると、ためらうことなく「昨季最高の選手だったから」とシンプルに答えた。

ケインはシーズンを通して驚異的な数字を残し、全公式戦で61得点を記録。ブンデスリーガでの36得点に加え、DFBポカール決勝では印象的なハットトリックを達成し、最高の個人賞獲得へ向けた自身のアピールを強固なものにした。