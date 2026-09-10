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バイエルン・ミュンヘンのスター、マイケル・オリーセは、ティエリ・アンリに反対し、ハリー・ケインのバロンドール受賞を支持した。
ロッカールームはケインを支持して結束している
ケインは2026年のバロンドール有力候補の一人として浮上しており、クラブの同僚たちも彼を後押ししている。バイエルン・ミュンヘンはインスタグラムに動画を投稿し、候補入りした所属選手たちがイングランド主将を支持した。
ダヨ・ウパメカノとともに同賞の候補となっているオリーセは、なぜケインがトロフィーを手にすべきかと問われると、ためらうことなく「昨季最高の選手だったから」とシンプルに答えた。
ケインはシーズンを通して驚異的な数字を残し、全公式戦で61得点を記録。ブンデスリーガでの36得点に加え、DFBポカール決勝では印象的なハットトリックを達成し、最高の個人賞獲得へ向けた自身のアピールを強固なものにした。
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自己犠牲の姿勢が称賛された完全FW
ルイス・ディアスもケインの長所を評価するにあたり、同じように熱意を示し、その影響力は決定力だけにとどまらないと強調した。「彼は何でもやる。攻撃もするし、守備もするし、アシストもする」とディアスは語った。「彼は昨季、世界全体でもトップスコアラーの一人だった。だからこそ、彼にはそれに値すると思う。100％だ。彼は常にさらに上を求め、現状に満足せず、チームメートとしてあなたの成長も助けてくれる」
ヨシュア・キミッヒもその意見に同調した。「ゴール以外の面でも、彼はチームにとって信じられないほど重要だ。最も大事なのはチームが勝つことであり、彼はいつもゴールで助けたいと思っている。すでに僕たちが3-0で勝っていて、彼自身が得点していなくても、それは彼が不満を抱く理由にはならない」
栄光を争う戦いで分かれる意見
ただ、ミュンヘンでのケインへの満場一致の支持は、ヨーロッパサッカー界全体で巻き起こっている激しい議論とは対照的である。アンリは最近、ムバッペこそがトップに値すると主張する一方で、国内で実際にケインを上回るパフォーマンスを見せたのはオリーセだったとも示唆した。「今年は少し複雑だと思う……ハリー・ケインではなく、昨季ドイツで最高の選手はマイケル・オリーセだった」
とアンリは語った。ロドリやラミン・ヤマルのような候補者たちもまた強い支持を集めており、最終的な結果は依然として激しい主観的な検証にさらされる余地を残している。
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受賞候補たちの次なる舞台は？
ケインは、世界の舞台で自身の運命が明らかになる前に、ピッチ上での圧巻の好調ぶりを維持しようとしている。30人の候補者リストは、10月26日にロンドンで開催されるスターが集うガラで、誰もが憧れるトロフィーの授与によって締めくくられる。サッカー界は間もなく、ケインとエムバペのどちらが正式にゴールデンボールを手にするのかをついに知ることになる。
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