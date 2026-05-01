オリゼはアーセナル下部で短期間プレーした後、チェルシーに7年間所属した。14歳のとき才能がありながら放出され、マンチェスター・シティへ移籍したが、在籍は1年に留まった。

15歳で加入したレディングでは2年足らずでトップチームに定着した。彼のメンターであるボウエンは「なぜトップクラブを経てレディングを選んだのか」と今も疑問に思う。 「私が思うに、あのクラブは彼の自信をマイナスと見たのかもしれない。もっと謙虚であるべきだと」

ボーウェンの下で主力となり、2021年にクリスタル・パレスへ移籍してプレミアリーグに定着した。 2024年にはバイエルンが5300万ユーロで獲得。その金額は2年足らずで回収された。バイエルンでオリゼは世界屈指の才能に成長し、パリ・サンジェルマンとの大一番でも印象的なプレーを見せた。試合は5－4でパリ・サンジェルマンの勝利だった。 現在24歳の彼は今季47試合に出場し、20ゴール29アシストを記録している。