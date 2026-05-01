マイケル・オリゼの元ユースコーチが、バイエルン・ミュンヘンのウイングが若かりし頃に行っていたユニークな習慣を明かした。
「私が毎朝練習場に着くと、彼は車の中で熟睡していた」と、レディング時代からオリゼを指導したマーク・ボーウェンがZDF番組『ボルツプラッツ』で語っている。
マイケル・オリゼの元ユースコーチが、バイエルン・ミュンヘンのウイングが若かりし頃に行っていたユニークな習慣を明かした。
「私が毎朝練習場に着くと、彼は車の中で熟睡していた」と、レディング時代からオリゼを指導したマーク・ボーウェンがZDF番組『ボルツプラッツ』で語っている。
10代のオリゼは、当時イングランド2部リーグのトップチームに定着したばかりだった。しかし彼はロンドンの実家暮らしで、毎朝首都の激しい渋滞に巻き込まれながらレディングへの練習に遅れないよう出発しなければならなかった。
「渋滞が嫌で、車内に長くいたくないと彼は言っていました。トレーニングに間に合うよう、おそらく朝5時半には出ていたでしょう」と語るボーエンは、現在イングランド5部フォレスト・グリーン・ローヴァーズのテクニカルディレクターだ。「不思議なことに、オリゼは練習場に着くと、ハンドルを握ったまま眠り込んでしまうのです。 午前9時の練習開始時、年上の選手たちが「マイケルはどこだ？なぜ遅れているんだ？」と尋ねてきた。私は「練習には遅れたが、君たちがまだベッドの中にいた頃、彼はすでに駐車場にいたんだ」と答えた。 「彼はまだ子供だったから、眠ってしまったんだ。練習の前に、窓をノックして起こさなきゃいけなかったよ」とボウエンは振り返る。
オリゼはアーセナル下部で短期間プレーした後、チェルシーに7年間所属した。14歳のとき才能がありながら放出され、マンチェスター・シティへ移籍したが、在籍は1年に留まった。
15歳で加入したレディングでは2年足らずでトップチームに定着した。彼のメンターであるボウエンは「なぜトップクラブを経てレディングを選んだのか」と今も疑問に思う。 「私が思うに、あのクラブは彼の自信をマイナスと見たのかもしれない。もっと謙虚であるべきだと」
ボーウェンの下で主力となり、2021年にクリスタル・パレスへ移籍してプレミアリーグに定着した。 2024年にはバイエルンが5300万ユーロで獲得。その金額は2年足らずで回収された。バイエルンでオリゼは世界屈指の才能に成長し、パリ・サンジェルマンとの大一番でも印象的なプレーを見せた。試合は5－4でパリ・サンジェルマンの勝利だった。 現在24歳の彼は今季47試合に出場し、20ゴール29アシストを記録している。