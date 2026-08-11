ケインは今回も世界サッカー界屈指の点取り屋であることを証明した。バイエルンのFWは8月19日にヨーロピアン・ゴールデンシュー賞を授与される予定だ。この賞は欧州のリーグ戦で最も多くの得点を挙げた選手をたたえるもので、イングランド代表のケインは2025-26シーズンに驚異的なペースでゴールを量産した。

ケインの受賞を裏付ける数字は圧倒的で、ブンデスリーガではシーズン36得点を記録。ゴールデンシューのランキングでは72ポイントとなり、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランド、そして2024-25シーズンにこの賞を受賞していたレアル・マドリーのキリアン・エムバペを大きく上回って首位に立った。今回の受賞は、2023-24シーズンの初受賞に続く2度目となる。なお、ケインは2025-26シーズンにバイエルンでクラブの全公式戦を通じて61得点を挙げ、記録を打ち立てた。