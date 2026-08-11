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バイエルン・ミュンヘンのスター、ハリー・ケインが記録破りのシーズンを経て2度目のヨーロッパ・ゴールデンシューを受賞へ
バイエルンFWがハーランドとエムバペを抑えて最高賞を受賞
ケインは今回も世界サッカー界屈指の点取り屋であることを証明した。バイエルンのFWは8月19日にヨーロピアン・ゴールデンシュー賞を授与される予定だ。この賞は欧州のリーグ戦で最も多くの得点を挙げた選手をたたえるもので、イングランド代表のケインは2025-26シーズンに驚異的なペースでゴールを量産した。
ケインの受賞を裏付ける数字は圧倒的で、ブンデスリーガではシーズン36得点を記録。ゴールデンシューのランキングでは72ポイントとなり、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランド、そして2024-25シーズンにこの賞を受賞していたレアル・マドリーのキリアン・エムバペを大きく上回って首位に立った。今回の受賞は、2023-24シーズンの初受賞に続く2度目となる。なお、ケインは2025-26シーズンにバイエルンでクラブの全公式戦を通じて61得点を挙げ、記録を打ち立てた。
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ブンデスリーガ首脳陣、ケインの並外れた安定感を称賛
ハリー・ケインが加入後にドイツサッカーへもたらした影響は、まさに変革的なものだった。ブンデスリーガのマネージングディレクターを務めるマルク・レンツは、このストライカーが国内外の舞台に与えた影響を高く評価した。
「ハリー・ケインは長年にわたり、卓越したレベルのパフォーマンスでブンデスリーガと国際サッカーを形作ってきた。昨季のブンデスリーガで36ゴールを挙げ、彼はあらためて並外れたクオリティーと得点感覚を示した。2度目のゴールデンシュー受賞は並外れた偉業であり、世界トップレベルでの安定感を裏付けている」とレンツは『ブンデスリーガ公式サイト』に語った。
ドイツは依然として、欧州屈指の得点者たちの本拠地であり続けている。
ケインがトップに立った一方で、ヨーロッパの得点ランキング上位にはブンデスリーガ勢の2人も名を連ねた。VfBシュトゥットガルトのデニズ・ウンダヴは見事9位で終え、ボルシア・ドルトムントのストライカー、セルー・ギラシーは最終順位で13位に入った。
ケインの今回の偉業により、ブンデスリーガがヨーロッパで最も決定力の高いストライカーたちの主要な舞台であり続けていることが示された。ゴールデンシューの歴史はドイツサッカーと深く結びついており、ケインはいま、この競技でプレーした史上屈指の名手たちの足跡をたどっている。ゲルト・ミュラーやロベルト・レヴァンドフスキといった伝説的な面々は、かつてドイツ1部でプレーしながらゴールデンシューを受賞しており、ケインは今回、その高い基準に並んだ。
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バイエルンとの成功したパートナーシップを継続して】【。
ケインが2度目のゴールデンシュー獲得に向けて準備を進める中、焦点はすでに今後数年間で彼が何を達成できるかへと移っている。選手とバイエルンの関係はこれまで以上に強固になっているようで、報道によれば、双方ともこの成功したパートナーシップの継続を望んでいるという。ケインには新たな3年契約が提示される見通しで、その契約は彼が36歳を迎える予定の1カ月前までとなる。
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