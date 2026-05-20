バイエルン・ミュンヘンのスター、ジャマル・ムシアラが交通事故を起こし、運転免許を剥奪された。

2025年4月13日、ムシアラはA8高速道路をザルツブルク方面へ走行中、600馬力超の電気自動車「アウディ RS e-tron GT」を運転し、妹を同乗させていた。

ミュンヘン第1地方検察庁の広報担当者フロリアン・リンデマン氏は「被告ジャマル・Mは追い越し時に過剰な速度で走行し、右側車両を見落として衝突した」と説明した。

制限速度120km/hの区間で、ムシアラは194km/hで走行していたという。