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バイエルン・ミュンヘンのスター、ジャマル・ムシアラが交通事故を起こし、運転免許を剥奪された。
A8号線での高速衝突事故
2025年4月13日、ムシアラはA8高速道路をザルツブルク方面へ走行中、600馬力超の電気自動車「アウディ RS e-tron GT」を運転し、妹を同乗させていた。
ミュンヘン第1地方検察庁の広報担当者フロリアン・リンデマン氏は「被告ジャマル・Mは追い越し時に過剰な速度で走行し、右側車両を見落として衝突した」と説明した。
制限速度120km/hの区間で、ムシアラは194km/hで走行していたという。
- AFP
バイエルンのスター選手に対する法的措置
衝突したフォルクスワーゲン・ゴルフには30歳の男性と26歳の女性が乗っており、2人とも軽傷を負った。報道によると、ムシアラは事故に衝撃を受け、すぐに相手の安否を確認した。物的損害は約20万ユーロと推定されている。
捜査の結果、ミュンヘン地方裁判所は23歳の被告に刑事処分命令を下した。リンデマン氏は「2026年1月28日付で被告ジャマル・Mに対し、道路交通上の過失危険行為と2件の過失傷害の罪で命令が確定し、法的効力を有している」と説明した。
運転禁止と高額な罰金が科された
元チェルシー・アカデミー出身の選手には、罰金と免許取り消しの行政処分が科された。代理人は事実を認め、この件は最近まで公になっていなかった。
検察庁の広報担当者は、罰則命令の効力が生じた日から9か月間は免許証が発行されないため、彼が再び運転できるのは秋以降になると説明した。
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ドイツ代表選手にとって厳しい時期
運転禁止処分のニュースは、若きプレイメーカーにとって厳しい状況に追い打ちをかける。ムシアラはクラブワールドカップで腓骨骨折と足首脱臼を負い、2025年シーズンを欠場。1月に復帰したものの、3月に再び足首を痛めた。