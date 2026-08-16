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バイエルン・ミュンヘンのスター、ジャマル・ムシアラがプレシーズン戦で倒れ、チームメートが慌てて受け止めに向かう中で健康不安が広がる
ムシアラが倒れ、恐ろしい光景に
バイエルン・ミュンヘンのプレシーズン準備は、テレコム・カップのRBライプツィヒ戦でムシアラがピッチ上に倒れ込むという、懸念を抱かせる展開となった。この出来事は後半終盤に起きた。23歳のムシアラがアリアンツ・アレーナでの一戦でゴールを決め、バイエルンを3-1の勝利に導く一助となった直後のことだった。
後半から途中出場していたこのFWは、試合が終盤に差しかかるにつれて、目に見えて意識がもうろうとし、足元もおぼつかなくなっていた。差し迫った危険を察知した新戦力のサイバリは、とっさに反応し、チームメートが勢いよく芝生に倒れ込むのを防いだ。
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スポーツディレクターが前向きな最新情報を明かす
倒れた場面をめぐって当初はパニックが広がったものの、医療スタッフの1人がバイエンのベンチに向かって親指を立てるジェスチャーを見せたことで、スタジアム内の緊張はやや和らいだ。ムシアラは最終的に、自身の足で立ち上がってピッチを後にすることができた。スタッフに付き添われてはいたものの、自力で歩き、バラ・サポコ・ンディアイェと交代した。
この試合はまた、サイバリにとっても劇的なデビュー戦となった。PSVアイントホーフェンから今夏加入した同選手にとって、クラブでの初出場だった。北米で開催されたワールドカップでの活躍を経たモロッコ人MFは、それ以前にムシアラのゴールをアシストしており、さらに落下するスターを受け止める英雄的な介入も見せた。
試合終了後、ミックスゾーンで記者団の取材に応じたバイエンのスポーツディレクター、マックス・エベールは、プレーメーカーの状態をめぐる不安を和らげようとし、安心材料となる最新情報を伝えた。「最も重要なのは、彼が元気だということだ！」
コンパニにさらなる負傷の痛手
ムシアラの状況が見出しを独占する一方で、ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームは、この白熱した一戦の中で他にもいくつかのコンディション面の不安に対処を迫られた。最初の負傷者となったのはサイドバックのコンラート・ライマーで、痛みを伴う足の負傷により、わずか10分で交代を余儀なくされた。
ライマーの負傷について、エーベルはムシアラに関するアップデートよりも慎重な見解を示した。エーベルは「コンニーは比較的早い時間帯に打撲を受け、足もかなり早く腫れ上がった。だから大事を取って交代させた。すでに走れない状態で、支えが必要だった。それは見て取れた。まったくスムーズに走れていなかった。どれくらい時間がかかるかは、正直きょうの時点ではまったく言えない」と説明した。
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スーパーカップでの厳しい戦いが待ち受ける
コンパニ監督は、バイエルンが今季最初の公式タイトル獲得のチャンスに臨むにあたり、選手たちのコンディションに問題がないことを願っているはずだ。バイエルンは来週土曜日に実戦復帰する予定で、ドイツ・スーパーカップ決勝で宿敵ボルシア・ドルトムントと対戦する。
現在ドイツを襲っている熱波は、このプレシーズン期間において選手たちにさらなる負担をかけており、ムシアラを巡る場面は、極端な気象条件下で高強度のスポーツを行うことのリスクを改めて強く思い起こさせるものとなった。当面は回復に焦点が当てられており、チームはこうした不安を乗り越えようとしている。
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