倒れた場面をめぐって当初はパニックが広がったものの、医療スタッフの1人がバイエンのベンチに向かって親指を立てるジェスチャーを見せたことで、スタジアム内の緊張はやや和らいだ。ムシアラは最終的に、自身の足で立ち上がってピッチを後にすることができた。スタッフに付き添われてはいたものの、自力で歩き、バラ・サポコ・ンディアイェと交代した。

この試合はまた、サイバリにとっても劇的なデビュー戦となった。PSVアイントホーフェンから今夏加入した同選手にとって、クラブでの初出場だった。北米で開催されたワールドカップでの活躍を経たモロッコ人MFは、それ以前にムシアラのゴールをアシストしており、さらに落下するスターを受け止める英雄的な介入も見せた。

試合終了後、ミックスゾーンで記者団の取材に応じたバイエンのスポーツディレクター、マックス・エベールは、プレーメーカーの状態をめぐる不安を和らげようとし、安心材料となる最新情報を伝えた。「最も重要なのは、彼が元気だということだ！」



