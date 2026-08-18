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バイエルン・ミュンヘンのスター、ジャマル・ムシアラがハイデンハイムとの親善試合で再びピッチ上に倒れ込む
ムシアラ、1週間で2度目の戦線離脱へ
『AS』によると、ムシアラは火曜日に行われたバイエルン・ミュンヘンとハイデンハイムの親善試合で、途中出場からわずか4分後に倒れ込んだ。MFは61分にピッチへ投入されたが、その直後にボールとは関係のない場面で倒れ、メディカルスタッフが急いでピッチに駆け込む事態となった。
ムシアラは最終的に、自力で歩いてピッチを後にしたものの、ぼう然とした様子だった。この憂慮すべき出来事は、試合前のメディカルチェックを通過していたにもかかわらず起きた。ヴァンサン・コンパニ監督がムシアラに出場機会を与えたのは、そうした検査で重大な医学的問題が確認されず、前回の発症時よりも気温が明らかに穏やかだったためである。
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ライプツィヒの一件、原因は厳しい暑さとされる
今回の最新の不安材料は、バイエルン・ミュンヘンがRBライプツィヒに3-1で勝利した試合でムシアラが倒れ込んだ直後に起きたものだ。その試合でムシアラは81分に途中出場し、ゴールを決めた後にふらついている様子を見せた。チームメートのイスマエル・サイバリは素早く反応してムシアラを支え、大きく倒れ込むのを防いだ。
この出来事を受け、バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エーベルはサポーターを安心させようとしながら、「最も重要なのは、彼が無事だということだ。それ以外について言うことは何もない」と語った。ドイツ紙『ビルト』は、ミュンヘンで気温が33度に達したことで循環器系の問題が引き起こされ、それが短い出場時間にもかかわらずムシアラが苦しんだ理由の当初の説明になっていたと伝えた。
相次ぐ負傷離脱が、続いている懸念に追い打ちをかけている
相次ぐ出来事は、ムシアラがここ最近直面してきた深刻な負傷問題を踏まえると、特に懸念されるものだ。MFムシアラは2025年のFIFAクラブワールドカップで腓骨を骨折し、その後は数カ月にわたって戦列を離れて回復に努めていた。
ムシアラは1月に実戦復帰を果たしたものの、その後は足首の問題にも見舞われ、メディカルスタッフによる慎重な管理が必要となった。バイエルンは同選手の状態を注意深く見守っており、とりわけ夏季休暇のかなりの部分を個別のリハビリプログラムに充てていたこともあって、その経過を注視してきた。ムシアラが短期間のうちに2度続けて緊急のメディカル対応を必要とする状況が確認されたことで、トップチームへの再合流には当然ながら影が差している。
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ムシアラとバイエルンの今後は？
バイエルン・ミュンヘンのメディカルスタッフは今後、こうした繰り返される倒れ込みの根本原因を特定するため、包括的な検査を実施する見込みだ。ムシアラはクラブがこの問題を徹底的に調査する間、トレーニングを離脱するとみられている。長期的な健康の確保が絶対的な最優先事項であり、バイエルン・ミュンヘンは競技復帰を認める前に、極めて慎重な対応を取る可能性が高い。
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