今回の最新の不安材料は、バイエルン・ミュンヘンがRBライプツィヒに3-1で勝利した試合でムシアラが倒れ込んだ直後に起きたものだ。その試合でムシアラは81分に途中出場し、ゴールを決めた後にふらついている様子を見せた。チームメートのイスマエル・サイバリは素早く反応してムシアラを支え、大きく倒れ込むのを防いだ。

この出来事を受け、バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エーベルはサポーターを安心させようとしながら、「最も重要なのは、彼が無事だということだ。それ以外について言うことは何もない」と語った。ドイツ紙『ビルト』は、ミュンヘンで気温が33度に達したことで循環器系の問題が引き起こされ、それが短い出場時間にもかかわらずムシアラが苦しんだ理由の当初の説明になっていたと伝えた。