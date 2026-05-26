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バイエルン・ミュンヘンのスター、アルフォンソ・デイヴィスは負傷でグループB初戦を欠場するが、ワールドカップ出場の夢は依然として残っている。
怪我でデイヴィスのワールドカップ出場が危ぶまれている。
マルシュ監督はワールドカップを前にDFデイヴィスの負傷について前向きな報告をした。バイエルン・ミュンヘンのデイヴィスはパリ・サンジェルマン戦でハムストリングを断裂し、自国開催大会への出場が懸念されていた。代表32人の暫定メンバーに選ばれたものの、リハビリのためドイツに残っている。
6月12日のグループB初戦・ボスニア・ヘルツェゴビナ戦への出場は難しいが、大会中に何らかの形で出場できる見込みだと説明した。カナダ代表は今週、ウズベキスタンとアイルランドとの親善試合に備え、シャーロットで合宿を行った。
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マルシュ監督は、デイヴィスがワールドカップに出場すると断言した。
カナダ代表合宿でマーシュ監督は、デイヴィスが開幕戦に出場するのは難しいと認めつつ、大会中に復帰できると期待を寄せた。
ESPNの取材に応じたマーシュ監督は「アルフォンソはワールドカップに出場すると思う。ただ、6月12日にはまだ準備が整っていないかもしれない。様子を見よう」と語った。
マルシュ、バイエルンのDFの復帰計画を説明
代表戦58試合15得点を誇るデイヴィスは、今もカナダ代表の要だ。彼のスピード、攻撃力、経験は、米・メキシコと共催するW杯でカナダが勝ち進む鍵となる。
「バイエルンは、北米ではできないがドイツで可能な特定のプロトコルに基づいて彼を管理している」とマーシュ監督は付け加えた。「彼がドイツに残った理由の一つは、バイエルンが先進的な治療技術を有すると考えたからだ。クラブも非常に協力的で、彼がワールドカップに出場することを望んでいる。 クラブと代表の両方で選手を支えることが重要だと理解している」
「アルフォンソは31日にエドモントンへ合流予定です。バイエルンと協議し、28日まで治療を続け、その後数日休養し、31日にチームに合流してもらうことが最善だと判断しました。そこからリハビリを再開し、彼が万全の状態でチームに加われるよう準備します。」
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注目はデイヴィスの回復スケジュールに移る。
カナダ代表は金曜日、ワールドカップの最終メンバー26名を発表する。デイヴィスはコンディションに不安があるものの選出される見込みで、グループリーグ後半戦に間に合うかどうかも注目される。マーシュ監督らはウズベキスタンとアイルランドとの親善試合で彼を慎重に観察する予定だ。開幕戦を欠場すれば痛手だが、カナダ代表はデイヴィスの早期復帰と大会での活躍を期待している。