代表戦58試合15得点を誇るデイヴィスは、今もカナダ代表の要だ。彼のスピード、攻撃力、経験は、米・メキシコと共催するW杯でカナダが勝ち進む鍵となる。

「バイエルンは、北米ではできないがドイツで可能な特定のプロトコルに基づいて彼を管理している」とマーシュ監督は付け加えた。「彼がドイツに残った理由の一つは、バイエルンが先進的な治療技術を有すると考えたからだ。クラブも非常に協力的で、彼がワールドカップに出場することを望んでいる。 クラブと代表の両方で選手を支えることが重要だと理解している」

「アルフォンソは31日にエドモントンへ合流予定です。バイエルンと協議し、28日まで治療を続け、その後数日休養し、31日にチームに合流してもらうことが最善だと判断しました。そこからリハビリを再開し、彼が万全の状態でチームに加われるよう準備します。」