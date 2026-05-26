代表戦58試合15得点を誇るデイヴィスは、今もカナダ代表の要である。彼のスピード、攻撃力、経験は、米・メキシコと共催するW杯でカナダが勝ち進む鍵だ。

バイエルンは北米では不可能なプロトコルで彼を管理している」とマーシュ監督は説明した。「それが彼がドイツに残った理由の一つだ。ドイツには先進治療があり、クラブも協力的で、彼にW杯でプレーしてほしいと願っている。 クラブと代表の両方で選手を支えることが重要だと、彼らも理解していると思う。

「アルフォンソは31日にエドモントンへ合流予定です。バイエルンと協議し、28日まで治療を続け、その後数日休養し、31日にチームに加わると決めました。そこからリハビリを再開し、彼が万全の状態でプレーできるよう準備します。」