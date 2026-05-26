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バイエルン・ミュンヘンのスター、アルフォンソ・デイヴィスは負傷でグループB初戦を欠場したが、ワールドカップ出場への夢は依然として残っている。
怪我でデイヴィスのワールドカップ出場が危ぶまれている。
マルシュ監督は、ワールドカップを前にデイヴィスの負傷について前向きな報告をした。バイエルン・ミュンヘンのDFデイヴィスは、パリ・サンジェルマン戦で太腿二頭筋を断裂し、自国開催大会への出場が懸念されていた。代表32人の暫定メンバーには選ばれたが、リハビリのためドイツに残っている。
6月12日のグループB初戦・ボスニア・ヘルツェゴビナ戦への出場は難しいが、大会中に何らかの形で出場できる見込みだと説明した。カナダ代表は今週、ウズベキスタンとアイルランドとの親善試合に備え、シャーロットで合宿を行った。
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マルシュ監督は、デイヴィスがワールドカップに出場すると断言した。
カナダ代表合宿でマーシュ監督は、デイヴィスが開幕戦に間に合う可能性は低いと認めつつ、大会中に復帰できると期待を示した。
ESPNの取材に応じたマーシュ監督は「アルフォンソはワールドカップに出場すると思う。ただ、6月12日にはまだ準備が整っていないかもしれない。様子を見よう」と語った。
マルシュ、バイエルンのDFの復帰計画を説明
代表戦58試合15得点を誇るデイヴィスは、今もカナダ代表の要である。彼のスピード、攻撃力、経験は、米・メキシコと共催するW杯でカナダが勝ち進む鍵だ。
バイエルンは北米では不可能なプロトコルで彼を管理している」とマーシュ監督は説明した。「それが彼がドイツに残った理由の一つだ。ドイツには先進治療があり、クラブも協力的で、彼にW杯でプレーしてほしいと願っている。 クラブと代表の両方で選手を支えることが重要だと、彼らも理解していると思う。
「アルフォンソは31日にエドモントンへ合流予定です。バイエルンと協議し、28日まで治療を続け、その後数日休養し、31日にチームに加わると決めました。そこからリハビリを再開し、彼が万全の状態でプレーできるよう準備します。」
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注目はデイヴィスの回復スケジュールに移る。
カナダ代表は金曜日、ワールドカップの最終メンバー26名を発表する。デイヴィスはコンディションに不安があるものの選出される見込みで、グループステージ後半に間に合うかどうかを今後数週間で判断する。マーシュ監督らはウズベキスタンとアイルランドとの親善試合で彼を慎重に観察する予定だ。開幕戦を欠場すれば痛手だが、カナダ代表はデイヴィスの早期復帰と大会での活躍を期待している。