数か月に及ぶ交渉の末、バイエルンはオーストリア代表コンラッド・ライマーとの契約延長で合意した。29歳のユーティリティプレーヤーは、今後3シーズンもアリアンツ・アレーナでプレーすることを約束した。

突破口が開けたのは、ライマーがワールドカップで全試合フル出場し、優勝したスペインに32強戦で敗れるまで戦った直後のことだった。彼の優れたフィジカルはクラブのスポーツスタッフに価値を再確認させたが、厳格な内部給与体系との調整には双方の妥協が必要だった。

ライマーは「バイエルンのユニフォームでプレーできることは特別な喜びだ。ミュンヘンで幸せを感じ、チームでプレーするのが楽しいと何度も話してきた。加入以来、その思いは変わらない。複数のポジションで力を発揮し、1秒も惜しまず全力で戦う」と語った。



