AFP
翻訳者：
バイエルン・ミュンヘンのスター選手は、数か月に及ぶ交渉の末、新契約を結んだと発表した。
バイエルンがライマーの獲得を確定し、交渉の膠着状態が解消した。
数か月に及ぶ交渉の末、バイエルンはオーストリア代表コンラッド・ライマーとの契約延長で合意した。29歳のユーティリティプレーヤーは、今後3シーズンもアリアンツ・アレーナでプレーすることを約束した。
突破口が開けたのは、ライマーがワールドカップで全試合フル出場し、優勝したスペインに32強戦で敗れるまで戦った直後のことだった。彼の優れたフィジカルはクラブのスポーツスタッフに価値を再確認させたが、厳格な内部給与体系との調整には双方の妥協が必要だった。
ライマーは「バイエルンのユニフォームでプレーできることは特別な喜びだ。ミュンヘンで幸せを感じ、チームでプレーするのが楽しいと何度も話してきた。加入以来、その思いは変わらない。複数のポジションで力を発揮し、1秒も惜しまず全力で戦う」と語った。
「彼はマラドーナではない」――ホーネスが財政面の現実を突きつける
交渉の緊張は5月、バイエルンの強硬派名誉会長ウリ・ヘーネスが膠着状態に言及したことで表面化した。契約紛争のピークにDAZNへ率直に語った彼は、ライマーの高すぎる年俸要求を容赦なく指摘し、現実を突きつけた。この発言が最終交渉の基調を決めた。
「コニーはよく働き評価も高いが、マラドーナではない」と述べた。 チーム内での評価にかかわらず、明確な給与上限があることを理解すべきだ」と述べ、クラブの厳格な給与体系に誤解がないよう強調した。「彼は我々にとって重要な選手だが、決してハリー・ケインではない」
欠かせない主力機のための現実的な妥協案
公の場での激しい舌戦にもかかわらず、今回の契約延長は双方が納得する現実的な妥協点だ。ライマー側はクラブの財政を考慮し金銭要求を下げ、バイエルンも彼を手放すリスクを理解していた。
クラブのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントも同調し、ライマーがアリアンツ・アレーナにもたらす目に見えない価値を強調した。フロイントは「我々はコニーの多才さ、情熱、安定感を高く評価している。彼はシーズンごとに、試合ごとに、その資質を確実に発揮し続けている。ボールを決してあきらめず、常に成長を続け、ロッカールームでも中心的な存在であるため、彼はまさに模範となる選手だ」と語った。
- Getty Images Sport
エーベルル、ライマーの信頼性を称賛
2023-24シーズンにミュンヘンへ加入したライマーは、公式戦136試合に出場し、ブンデスリーガ2回、DFBポカール1回、DFLスーパーカップ1回の優勝に貢献。右サイドバックと守備的MFを自在にこなす彼は、過酷な国内・欧州戦線を控えるチームにとって最高の保険だ。
バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルルは契約延長を喜び、「コニーは最高レベルで信頼できる選手であり、チームに不可欠だ。彼は毎日仲間を鼓舞する」と語った。
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