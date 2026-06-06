バイエルン・ミュンヘンのスター選手が練習中に負傷し、ワールドカップ出場が絶望的となった。ドイツ代表にとっては大きな打撃だ。

代表監督は、10代のスター選手の突然の離脱がチーム準備に影を落としていると認めた。ナゲルスマン監督は落胆し、「レニーがかわいそうだ」と語った。

彼がワールドカップに出場できないのは、本人にとっても我々にとっても大きな衝撃だ。彼が若く、将来多くの大会が待っていることは、わずかな慰めしかない。チームに彼がいることを切望していた。

「アッサン・ウエドラオゴはレニー同様、代表で素晴らしいスタートを切った選手だ。彼も才能豊かで、勇気と自由なプレーを見せてくれると期待している」