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MAINZ, GERMANY - MAY 31: Starting lineup of Germany with Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Oliver Baumann, Lennart Karl, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Deniz Undav and Florian Wirtz during the international friendly match between Germany and Finland at MEWA Arena on May 31, 2026 in Mainz, Germany. (Photo by Helge Prang - GES Sportfoto/Getty Images)Getty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘンのスター選手が練習中に負傷し、ワールドカップ出場が絶望的となった。ドイツ代表にとっては大きな打撃だ。

ドイツ
ワールドカップ
レナート・カール
アサン・ウエドラオゴ
ユリアン・ナーゲルスマン
バイエルン
ブンデスリーガ
RBライプツィヒ
フラウエン-ブンデスリーガ

ドイツ代表のワールドカップ準備に、10代のFWレナート・カールが負傷で出場を断念し、大きな打撃となった。バイエルン・ミュンヘンの18歳は最終練習で太ももを痛め、ナーゲルスマン監督は急きょ代替選手を招集した。

  • ドイツ代表にとっての痛手

    高評価を受ける攻撃的選手は、大会共催国アメリカとの親善試合前日に負傷した。カールは直前フィンランド戦で先発し、4-0の勝利にアシストで貢献していた。この穴を埋めるため、ナゲルスマン監督はRBライプツィヒ所属の20歳、アサン・ウエドラオゴを招集した。

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    ナゲルスマン監督が深い悲しみを表明

    代表監督は、10代のスター選手の突然の離脱がチーム準備に影を落としていると認めた。ナゲルスマン監督は落胆し、「レニーがかわいそうだ」と語った。

    彼がワールドカップに出場できないのは、本人にとっても我々にとっても大きな衝撃だ。彼が若く、将来多くの大会が待っていることは、わずかな慰めしかない。チームに彼がいることを切望していた。

    「アッサン・ウエドラオゴはレニー同様、代表で素晴らしいスタートを切った選手だ。彼も才能豊かで、勇気と自由なプレーを見せてくれると期待している」

  • 10代の選手が、より力強い復活を誓う

    バイエルンの若手有望株である彼は、SNSでサッカー界最大の舞台に出場できなかった無念を吐露した。

    カールはインスタグラムにこう記した。「何から話せばいいか分からない。最大の大会に出られないのは言葉にできないほど辛い。ワールドカップに向けて万全を期した。だが怪我は最悪のタイミングで起こる。 チームには最高の結果を祈ってるし、ずっと応援する。もっと強くなって戻ってくる、約束する💪🏻 応援ありがとう❤️ @dfb_team、幸運を！」。



  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    ウエドラオゴが穴を埋める

    ブンデスリーガ19試合で4得点3アシストを記録したウエドラオゴが、代表チームに合流した。A代表初出場ですぐに得点を挙げたこのセンターMFは、本戦前にチームに馴染む必要がある。

    ドイツ代表は6月14日のグループE初戦キュラソー戦前に米国と最終調整し、その後コートジボワールとエクアドルと対戦する。