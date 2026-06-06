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バイエルン・ミュンヘンのスター選手が練習中に負傷し、ワールドカップ出場が絶望的となった。ドイツ代表にとっては大きな打撃だ。
ドイツ代表にとっての痛手
高評価を受ける攻撃的選手は、大会共催国アメリカとの親善試合前日に負傷した。カールは直前フィンランド戦で先発し、4-0の勝利にアシストで貢献していた。この穴を埋めるため、ナゲルスマン監督はRBライプツィヒ所属の20歳、アサン・ウエドラオゴを招集した。
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ナゲルスマン監督が深い悲しみを表明
代表監督は、10代のスター選手の突然の離脱がチーム準備に影を落としていると認めた。ナゲルスマン監督は落胆し、「レニーがかわいそうだ」と語った。
彼がワールドカップに出場できないのは、本人にとっても我々にとっても大きな衝撃だ。彼が若く、将来多くの大会が待っていることは、わずかな慰めしかない。チームに彼がいることを切望していた。
「アッサン・ウエドラオゴはレニー同様、代表で素晴らしいスタートを切った選手だ。彼も才能豊かで、勇気と自由なプレーを見せてくれると期待している」
10代の選手が、より力強い復活を誓う
バイエルンの若手有望株である彼は、SNSでサッカー界最大の舞台に出場できなかった無念を吐露した。
カールはインスタグラムにこう記した。「何から話せばいいか分からない。最大の大会に出られないのは言葉にできないほど辛い。ワールドカップに向けて万全を期した。だが怪我は最悪のタイミングで起こる。 チームには最高の結果を祈ってるし、ずっと応援する。もっと強くなって戻ってくる、約束する💪🏻 応援ありがとう❤️ @dfb_team、幸運を！」。
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ウエドラオゴが穴を埋める
ブンデスリーガ19試合で4得点3アシストを記録したウエドラオゴが、代表チームに合流した。A代表初出場ですぐに得点を挙げたこのセンターMFは、本戦前にチームに馴染む必要がある。
ドイツ代表は6月14日のグループE初戦キュラソー戦前に米国と最終調整し、その後コートジボワールとエクアドルと対戦する。