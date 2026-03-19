バイエルン・ミュンヘンのスター選手がチャンピオンズリーグで華々しい節目を迎える中、ヴィンセント・コンパニはハリー・ケインの「信じられない」ゴールについて「説明のしようがない」と語った

バイエルンの決定力の高さがもたらした報酬は、レアル・マドリードとの夢のような準々決勝の対戦だ。15度の優勝を誇る強豪との対戦はコンパニー監督にとって厳しい試練となるだろうが、同監督は、スペインの巨人の輝かしい歴史にチームが怯むことはないとしている。彼は、この2つの欧州強豪クラブの対戦が、今シーズンの重要な分岐点になると確信している。

「レアル・マドリードではすべてが巨大だが、バイエルン・ミュンヘンも同様だ。両クラブの歴史は計り知れない――これは非常に特別な一戦になるだろう」と彼は付け加えた。「正直なところ、レアル・マドリードはレベルが高ければ高いほど、より良いプレーを見せる。試合がどう展開しようと、あのような相手と対戦する際には、選手としてもチームとしても、自分たちの戦術を実行し、最終的に勝利を収められるという信念が必要だ。我々にはその信念がある」