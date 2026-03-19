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バイエルン・ミュンヘンのスター選手がチャンピオンズリーグで華々しい節目を迎える中、ヴィンセント・コンパニはハリー・ケインの「信じられない」ゴールについて「説明のしようがない」と語った
アタランタの大勝でケインがヘンリーに並ぶ
イングランド代表キャプテンは水曜日の夜、歴史に名を刻んだ。決定的な2得点を挙げ、バイエルン・ミュンヘンをベスト8へと導いたのだ。得意のPKで先制点を決めた後、ケインは見事な2点目を決め、欧州最高峰の大会での通算得点を50に伸ばした。
この偉業により、31歳のケインはチャンピオンズリーグ歴代得点ランキングのトップ10入りし、アーセナルのレジェンドであるアンリやリヴァプールのスター、モハメド・サラーと肩を並べた。この夜、ドイツの強豪はイタリアの対戦相手を圧倒し、合計スコア10-2という驚異的な勝利を収めた。
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コンパニーが「信じられない」ほどのチームの要を称賛
バイエルンの監督は、スターストライカーが先発復帰後すぐにゴールを決めた能力に驚嘆した。ケインはふくらはぎの負傷により、直近2試合はベンチスタートだった。
「ハリー・ケインは信じられないほど素晴らしい。怪我から復帰したばかりなのに、2点目のゴールについては言葉にできないほどだ」とコンパニはBulinewsの取材に対し語った。「あの動きは信じられないほどで、世界トップクラスだ。彼をチームに迎えられて本当に嬉しい」
バイエルンの精神を維持する
バイエルンに対する執拗な攻めは、これまでのコンパニ監督時代の特徴であり、元マンチェスター・シティのキャプテンは、勝敗がほぼ決着した後もチームがゴールを求め続けようとした姿を見て大いに喜んだ。彼は、スコアがどうであれ、スタンドで観戦しているファンに対して、高い水準を維持する責任がチームにはあると強調した。
「選手たちのパフォーマンスには常に誇りを感じている。彼らは実力を発揮し、ゴールを決め、決して諦めない」とコンパニはチームのプレーを振り返り、こう語った。「彼らはファンのことも考え、常に素晴らしい試合を見せたいと思っている。クラブにとって素晴らしい一日だった」
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レアル・マドリードに大型移籍が迫る
バイエルンの決定力の高さがもたらした報酬は、レアル・マドリードとの夢のような準々決勝の対戦だ。15度の優勝を誇る強豪との対戦はコンパニー監督にとって厳しい試練となるだろうが、同監督は、スペインの巨人の輝かしい歴史にチームが怯むことはないとしている。彼は、この2つの欧州強豪クラブの対戦が、今シーズンの重要な分岐点になると確信している。
「レアル・マドリードではすべてが巨大だが、バイエルン・ミュンヘンも同様だ。両クラブの歴史は計り知れない――これは非常に特別な一戦になるだろう」と彼は付け加えた。「正直なところ、レアル・マドリードはレベルが高ければ高いほど、より良いプレーを見せる。試合がどう展開しようと、あのような相手と対戦する際には、選手としてもチームとしても、自分たちの戦術を実行し、最終的に勝利を収められるという信念が必要だ。我々にはその信念がある」
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