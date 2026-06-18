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Muhammad Zaki

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘンのエース、ルイス・ディアスがワールドカップデビュー戦で輝き、コロンビアのウズベキスタン戦勝利を牽引した。

ルイス・ディアス
コロンビア
ワールドカップ
ウズベキスタン
バイエルン
ウズベキスタン 対 コロンビア
ブンデスリーガ

ルイス・ディアスは、世界屈指の攻撃力を見せつけ、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。コロンビアは彼の活躍でウズベキスタンに3－1で勝利。バイエルン・ミュンヘン所属のスターは、エスタディオ・アステカで行われた2026年ワールドカップ予選の幕開けを飾った。

  • ディアスがメキシコシティで実権を握っている

    世界クラスの質が求められる膠着した一戦で、ディアスがその役割を果たした。リヴァプールからバイエルン・ミュンヘンに移籍した彼は、前半、堅いウズベキスタン守備を崩すきっかけを作った。 序盤にポストを叩いたディアスは40分、危険エリアでボールを拾い、オーバーラップするSBダニエル・ムニョスへ正確なパス。ムニョスはアクロバティックなボレーでGKウトキル・ユスポフを破った。


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    デビュー戦の新人が歴史的ゴールで反撃、しかしバイエルンのスターが再びリードを奪う

    ワールドカップに初出場したウズベキスタンは、大舞台やコロンビアの黄色い声援にもひるまず戦った。カンナバーロ監督率いるアジアのチームは、規律とコンパクトな陣形を保ち、チャンスを待った。60分、アッボスベク・ファイズラエフがリバウンドに素早く反応し、ヘディングで歴史的な同点ゴールを決めた。 少数ながら集まったウズベキスタンサポーターは熱狂的に喜んだ。

    しかし5分後、コロンビアが再逆転。中盤で奪ったボールをグスタボ・プエルタがディアスへ供給し、低いシュートがゴールに突き刺さった。


  • ディアスは夢のようなデビュー戦を満喫。一方、ロレンツォはさらなる活躍を求める。

    試合に勝利した後、バイエルンのエースは自身初のワールドカップ出場について語った。

    「代表として祖国のためにワールドカップに出場するという子供の頃の夢が叶った」とマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた29歳のスターは語り、さらに「ゴールとアシストほど素晴らしいことがあるだろうか」と続けた。

    それでも初戦を勝ったベンチ内は冷静だった。アジア勢として初出場した相手の粘りを認めつつ、コロンビアのネストール・ロレンソ監督は改善点を指摘した。

    ロレンソ監督は「初戦が難しいのは分かっていた。もっと得点を重ねてリードを広げられるはずだった。相手はよく戦い、コンパクトな布陣で突破が難しかった。攻撃の仕上げを確実にする必要がある。ボール支配率は高かったが、クロスやシュートにつなげられなかった。その点を改善しなければならない」と語った。

    この結果、コンゴ民主共和国とポルトガルが引き分けたため、コロンビアはグループKで優位に立った。


  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    カンナバーロが将来を見据える中、カンパズが勝利を決定づける

    ロスタイム後半、途中出場のジャミントン・カンパスがフアン・カミロ・エルナンデスのクロスをヘディングで決め、コロンビアが3-1でウズベキスタンに勝利した。10代のベクルズ・カリモフがクロスバーを直撃するなど、ウズベキスタンは同点のチャンスを逃した。スコアはコロンビアにやや恵まれたが、技術の差は明らかだった。

    敗れたものの、カンナヴァーロ監督は「改善が必要だ。コロンビアやポルトガルに勝つのは難しいが、今日は最後まで粘り、耐えるときとボールを支配して反撃するときを見極めた」と前向きに語った。ウズベキスタンは今後も厳しい戦いが続く見込みで、コロンビアは大会後半、再びディアスに期待することになるだろう。