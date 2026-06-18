バイエルン・ミュンヘンのエース、ルイス・ディアスがワールドカップデビュー戦で輝き、コロンビアのウズベキスタン戦勝利を牽引した。

試合に勝利した後、バイエルンのエースは自身初のワールドカップ出場について語った。

「代表として祖国のためにワールドカップに出場するという子供の頃の夢が叶った」とマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた29歳のスターは語り、さらに「ゴールとアシストほど素晴らしいことがあるだろうか」と続けた。

それでも初戦を勝ったベンチ内は冷静だった。アジア勢として初出場した相手の粘りを認めつつ、コロンビアのネストール・ロレンソ監督は改善点を指摘した。

ロレンソ監督は「初戦が難しいのは分かっていた。もっと得点を重ねてリードを広げられるはずだった。相手はよく戦い、コンパクトな布陣で突破が難しかった。攻撃の仕上げを確実にする必要がある。ボール支配率は高かったが、クロスやシュートにつなげられなかった。その点を改善しなければならない」と語った。

この結果、コンゴ民主共和国とポルトガルが引き分けたため、コロンビアはグループKで優位に立った。



