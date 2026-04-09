バイエルン・ミュンヘンのウイング、マイケル・オリゼがベルナベウでのチャンピオンズリーグで圧巻のプレーを披露したことを受け、レアル・マドリードが1億6000万ユーロでの獲得を画策している。

ドイツのサッカー記者クリスチャン・ファルク氏によると、火曜日のサンティアゴ・ベルナベウでの試合で好パフォーマンスを見せたオリゼは、レアル・マドリードの最優先補強候補になった。24歳の彼はハリー・ケインの得点をアシストし、終始マドリード守備を翻弄。

ホームのスター、キリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニオールをも上回った。この活躍を受け、フロレンティーノ・ペレス会長は獲得へ本格的に動き出すことを承認。クラブ首脳陣は彼を攻撃の最後のピースと位置づけている。







