Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Ahmed Refaat

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘンのウイング、マイケル・オリゼがベルナベウでのチャンピオンズリーグで圧巻のプレーを披露したことを受け、レアル・マドリードが1億6000万ユーロでの獲得を画策している。

マイケル・オリーセ
レアル・マドリー
バイエルン
移籍情報
レアル・マドリー 対 バイエルン
チャンピオンズ リーグ
ラ・リーガ
ブンデスリーガ

レアル・マドリードは、マイケル・オリゼ獲得に1億6000万ユーロを提示し、バイエルン・ミュンヘンの意思を試そうとしている。チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でバイエルンに1-2で敗れた際、ベルナベウでオリゼのプレーを間近で見たことがきっかけだ。

  • ベルナベウでの圧巻のプレーがマドリードの関心を呼ぶ

    ドイツのサッカー記者クリスチャン・ファルク氏によると、火曜日のサンティアゴ・ベルナベウでの試合で好パフォーマンスを見せたオリゼは、レアル・マドリードの最優先補強候補になった。24歳の彼はハリー・ケインの得点をアシストし、終始マドリード守備を翻弄。

    ホームのスター、キリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニオールをも上回った。この活躍を受け、フロレンティーノ・ペレス会長は獲得へ本格的に動き出すことを承認。クラブ首脳陣は彼を攻撃の最後のピースと位置づけている。



    • 広告
  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    史上最高額の移籍金パッケージが進行中

    ファルク氏によると、レアル・マドリードはバイエルンへ1億6000万～1億6500万ユーロの初動オファーを用意している。オリゼは今季、コンパニ監督の下で16ゴール24アシストと圧巻の数字を残し、その巨額移籍金を裏付けている。

    リヴァプールもこの元クリスタル・パレス所属選手に関心を示していると報じられているが、ベルナベウの魅力と「ロス・ブランコス」の資金力により、レアル・マドリードが優位に立つ可能性がある。

  • バイエルン・ミュンヘン、「売却しない」という姿勢を堅持

    欧州の強豪クラブが興味を示しても、バイエルン・ミュンヘンは主力選手放出に原則として応じない。スポーツディレクターのマックス・エベルは「金額に関わらず検討すらしない」と明言した。

  • Michael Olise Bayern Munich 2:1Getty Images

    契約状況と今後の見通し

    オリゼの契約には移籍金条項がないため、バイエルンは彼の去就を完全に掌握している。この状況下、レアル・マドリードはバイエルンと直接交渉するしかない。バイエルンは他クラブの関心を退けるため、オリゼとの契約延長に注力している。

    レアル・マドリードの粘り強いアプローチと1億ユーロ規模のオファーが、この姿勢を変えるかどうかが今夏の移籍市場の焦点だ。

ブンデスリーガ
ザンクト・パウリ crest
ザンクト・パウリ
FCP
バイエルン crest
バイエルン
FCB
チャンピオンズ リーグ
バイエルン crest
バイエルン
FCB
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA