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バイエルン・ミュンヘンのウイング、マイケル・オリゼがベルナベウでのチャンピオンズリーグで圧巻のプレーを披露したことを受け、レアル・マドリードが1億6000万ユーロでの獲得を画策している。
ベルナベウでの圧巻のプレーがマドリードの関心を呼ぶ
ドイツのサッカー記者クリスチャン・ファルク氏によると、火曜日のサンティアゴ・ベルナベウでの試合で好パフォーマンスを見せたオリゼは、レアル・マドリードの最優先補強候補になった。24歳の彼はハリー・ケインの得点をアシストし、終始マドリード守備を翻弄。
ホームのスター、キリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニオールをも上回った。この活躍を受け、フロレンティーノ・ペレス会長は獲得へ本格的に動き出すことを承認。クラブ首脳陣は彼を攻撃の最後のピースと位置づけている。
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史上最高額の移籍金パッケージが進行中
ファルク氏によると、レアル・マドリードはバイエルンへ1億6000万～1億6500万ユーロの初動オファーを用意している。オリゼは今季、コンパニ監督の下で16ゴール24アシストと圧巻の数字を残し、その巨額移籍金を裏付けている。
リヴァプールもこの元クリスタル・パレス所属選手に関心を示していると報じられているが、ベルナベウの魅力と「ロス・ブランコス」の資金力により、レアル・マドリードが優位に立つ可能性がある。
バイエルン・ミュンヘン、「売却しない」という姿勢を堅持
欧州の強豪クラブが興味を示しても、バイエルン・ミュンヘンは主力選手放出に原則として応じない。スポーツディレクターのマックス・エベルは「金額に関わらず検討すらしない」と明言した。
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契約状況と今後の見通し
オリゼの契約には移籍金条項がないため、バイエルンは彼の去就を完全に掌握している。この状況下、レアル・マドリードはバイエルンと直接交渉するしかない。バイエルンは他クラブの関心を退けるため、オリゼとの契約延長に注力している。
レアル・マドリードの粘り強いアプローチと1億ユーロ規模のオファーが、この姿勢を変えるかどうかが今夏の移籍市場の焦点だ。