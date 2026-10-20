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バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニ監督が体調不良。アーセナルとのチャンピオンズリーグ戦で指揮を執れるか不透明に。マヌエル・ノイアーとヨシュア・キミッヒの出場も不透明
コンパニ、ウイルス感染で離脱
バイエルンは、アリアンツ・アレーナで行われる欧州の大一番で監督がベンチに入れるかどうか、時間との闘いを強いられている。コンパニ監督は火曜日、チームの最終練習を指揮できず、試合前のメディア対応も欠席した。股関節に大きな影響を及ぼしているウイルス感染症から、現在も回復を図っている。
代わりに記者会見に出席したバイエルンのアシスタントコーチ、アーロン・ダンクスは、マンチェスター・シティの元主将の健康状態と、ミケル・アルテタ率いるチームとの一戦に関われる可能性について詳しく説明した。『Bulinews』が報じたところによると、43歳のダンクスは「ヴァンサンはウイルス感染症にかかっている。休息を取ることが重要だ。状況を常に見守っており、明日の状態を確認する。連絡は絶えず取り合っているし、彼からも意見をもらっている。明日アリアンツ・アレーナに来られるかどうかは、明日になれば分かる」と語った。
通常の準備に支障が出ているものの、ダンクスはコーチ陣が目の前の試合に集中していると強調。コンパニ監督が最終的に欠場することになっても、スタッフはその役割を担う準備ができているという。自身がベンチで担う可能性のある役割については、「私にとって大きく変わることはない。私たちは強力なコーチ陣で、決まった進め方がある。選手たちが明日に向けて準備できるよう、エネルギーレベルを高く保つ必要がある」と付け加えた。
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キミッヒとノイアーのコンディションに懸念
監督をめぐる不透明な状況に加え、バイエルンのチームを支えるベテラン選手2人にもコンディション面の懸念がある。ジョシュア・キミッヒも、アーセナル戦を前にしたクラブの最終練習を欠席した選手の一人だ。欠席は詳細が明らかにされていない個人的な理由によるものとされている。複数のポジションをこなす31歳のMFは、今季ここまでバイエルン・ミュンヘンが戦った公式戦10試合すべてに出場し、4アシストを記録している。
キミッヒの出場可否について問われたダンクスは、明確な答えを示せなかった。アシスタントコーチは「ジョシュは個人的な理由で今日の練習を欠席した。それが明日にどう影響するかは分からない」と語った。
バイエルン、GKを巡るジレンマ
明るいニュースが少ない中、ベテランGKマヌエル・ノイアーが足の負傷で直近２試合を欠場した後、ピッチでの練習を再開した。40歳のノイアーは今季、公式戦６試合に出場しているが、10月10日のアウクスブルク戦（２－２）で大きなミスを犯した後、負傷によりRBライプツィヒに６－１で勝利した試合を欠場し、ヴァイキングとのチャンピオンズリーグの試合（３－３）ではベンチにとどまった。
「まだ決定はしていない。マヌがピッチに戻って２日になる。素晴らしいことだ。コーチングスタッフやヴィンセントと一緒に決める。ただ、マヌが戻ってきたのは本当にうれしい」とダンクスはキャプテンの回復について語った。
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バイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグでの調子と国内リーグでの順位
バイエルン・ミュンヘンは現在、チャンピオンズリーグで勝ち点4の10位につけている。ボデ／グリムトに5-0で快勝した後、バイキングとは引き分けた。国内では勝ち点14でブンデスリーガ首位に立ち、得失点差で2位ボルシア・ドルトムントを上回っている。
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