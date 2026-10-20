バイエルンは、アリアンツ・アレーナで行われる欧州の大一番で監督がベンチに入れるかどうか、時間との闘いを強いられている。コンパニ監督は火曜日、チームの最終練習を指揮できず、試合前のメディア対応も欠席した。股関節に大きな影響を及ぼしているウイルス感染症から、現在も回復を図っている。

代わりに記者会見に出席したバイエルンのアシスタントコーチ、アーロン・ダンクスは、マンチェスター・シティの元主将の健康状態と、ミケル・アルテタ率いるチームとの一戦に関われる可能性について詳しく説明した。『Bulinews』が報じたところによると、43歳のダンクスは「ヴァンサンはウイルス感染症にかかっている。休息を取ることが重要だ。状況を常に見守っており、明日の状態を確認する。連絡は絶えず取り合っているし、彼からも意見をもらっている。明日アリアンツ・アレーナに来られるかどうかは、明日になれば分かる」と語った。

通常の準備に支障が出ているものの、ダンクスはコーチ陣が目の前の試合に集中していると強調。コンパニ監督が最終的に欠場することになっても、スタッフはその役割を担う準備ができているという。自身がベンチで担う可能性のある役割については、「私にとって大きく変わることはない。私たちは強力なコーチ陣で、決まった進め方がある。選手たちが明日に向けて準備できるよう、エネルギーレベルを高く保つ必要がある」と付け加えた。