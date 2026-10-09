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バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督、マンチェスター・シティの財務違反 आरोपをめぐる評決について沈黙を破る 元主将はタイトル剥奪の可能性に直面
シティ、財務調査で有罪認定
独立した規制委員会は最近、マンチェスター・シティに2009年から2018年にかけての114件の財務違反があったと認定した。この裁定では、クラブが偽装された資金提供スキームと「見せかけ」の契約を利用し、9億ポンドを超えるコストを人為的に圧縮していたと आरोपした。
シティは潔白を主張しており、この評決に対して直ちに控訴を申し立てた。しかし、クラブは現在、重大な処分を科される可能性に直面している。取り沙汰されている制裁には、多額の罰金、勝ち点剥奪、プレミアリーグからの即時降格、あるいは過去のタイトルのはく奪が含まれる。
委員会が過去の栄誉を抹消する判断を下した場合、コンパニはマンチェスターでの輝かしい在籍期間中に獲得した4度のプレミアリーグ制覇を失う可能性がある。クラブのレジェンドは、2019年に退団するまでシティで通算360試合に出場した。
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コンパニ、バイエルンへの集中を維持
自身のレガシーに影を落としかねない脅威が迫る中でも、コンパニはこの論争に引き込まれることを拒んだ。土曜日のアウクスブルク戦を前に、バイエルン・ミュンヘンの指揮官は、意識はドイツでの現在の監督業務に完全に向けられていると強調した。
コンパニは試合前会見で「FCバイエルンでの自分の仕事のことしか考えていない。これから重要な試合が続くし、それには多くの時間が必要だ。ほかのことを考えている時間はあまりない」と述べた。
また、このイングランドのクラブとの歴史について問われたコンパニは、現役時代を懐かしく振り返る一方で、進行中の法的争いについては গুরুত্বを置かなかった。そして「自分にとってはシンプルなことだ。そのクラブで11年間プレーし、そこで過ごした時間を愛していた。チームとして成し遂げたすべてを誇りに思っている。それ以外のことは、今の自分の現実にはない。なぜなら、自分はここFCバイエルンにいるからだ」と付け加えた。
現有メンバーに結束維持が求められている
コンパニが騒動の余波から距離を置く一方で、現在のシティ内部では雑音を遮断しようとする動きが出ている。エンツォ・マレスカ監督は、ピッチ外の混乱から切り離された状態を保つよう選手たちに求め、ロッカールームは落ち着いており、クラブ首脳陣を全面的に信頼していると強調した。
「雑音があることは理解しているが、我々が集中すべきなのは自分たちでコントロールできることだけであり、コントロールできるのはフットボールの部分だけだ」とマレスカ監督は説明した。このイタリア人指揮官は、チームが現在リーグ首位に立っていることもあり、選手たちの雰囲気は非常に良いと述べた。
ストライカーのアーリング・ハーランドも、指揮官の団結を求める呼びかけに同調した。ノルウェー代表FWはクラブへの深い思いを口にし、ファンにも一丸となるよう呼びかけた。「僕たちはお互いに支え合い、前向きでいなければならない。人生で何が起きようとも、僕たちはいつだって笑顔でいなければならない。ポジティブでいて、前を向き、試合に勝とうとし、この状況を楽しむことが大事だ」とハーランドは語った。
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アンフィールドでの大一番が待ち受ける
シティは今後、日曜日に行われるリヴァプールとの重要なプレミアリーグ決戦に向け、ピッチ上の戦いに完全に意識を向けなければならない。マレスカ監督は、首位の座を確かなものにするためには力強いパフォーマンスが必要だと理解しており、アンフィールドへの遠征を前にチームは非常に高い意欲を示していると強調した。
異議申し立ての手続きは舞台裏で続いていく見通しだが、シティにとって当面の最優先事項はピッチ上での高い基準を維持することにある。ハーランドとチームメートたちは、この前例のないピッチ外での論争によって自分たちの野心が揺らいでいないことを証明することを目指す。
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