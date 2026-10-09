独立した規制委員会は最近、マンチェスター・シティに2009年から2018年にかけての114件の財務違反があったと認定した。この裁定では、クラブが偽装された資金提供スキームと「見せかけ」の契約を利用し、9億ポンドを超えるコストを人為的に圧縮していたと आरोपした。

シティは潔白を主張しており、この評決に対して直ちに控訴を申し立てた。しかし、クラブは現在、重大な処分を科される可能性に直面している。取り沙汰されている制裁には、多額の罰金、勝ち点剥奪、プレミアリーグからの即時降格、あるいは過去のタイトルのはく奪が含まれる。

委員会が過去の栄誉を抹消する判断を下した場合、コンパニはマンチェスターでの輝かしい在籍期間中に獲得した4度のプレミアリーグ制覇を失う可能性がある。クラブのレジェンドは、2019年に退団するまでシティで通算360試合に出場した。



