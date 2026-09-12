状況が頂点に達したのは、複数クラブがこのDFの獲得可能性を探った移籍市場最終盤だった。プレミアリーグのフラムは、期限最終日の移籍に向けてバイエルンと直接交渉を開始したが、イングランドの移籍市場が閉まる前に取引は実現しなかった。フラムは、他の守備陣補強の動きで問題に直面したことを受け、このフランス人選手に照準を切り替えたと報じられていた。しかし、移籍市場閉幕間際にこの取引を成立させるには、金銭面と契約の構造面で求められる条件のハードルが高すぎた。

さらに、中東への高額な退路も、サウジ・プロリーグの期限が過ぎたことで消滅した。報道によれば、選手本人は原則として移籍に前向きだったとみられるものの、ボエイのサウジアラビア移籍は破談となった。バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベールは以前、クラブが選手の立場について透明性を持って対応してきたと認めていたが、評価額を満たす正式オファーは届かず、このDFは2028年までミュンヘンで契約を残している。これにより、このフランス人選手はスタニシッチやライマーらを相手に出場時間を争うことになる。