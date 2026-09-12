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バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督、フルアムとサウジアラビアへの移籍が不成立に終わったサシャ・ボエに救いの手
フラムとサウジアラビアへの移籍不成立
状況が頂点に達したのは、複数クラブがこのDFの獲得可能性を探った移籍市場最終盤だった。プレミアリーグのフラムは、期限最終日の移籍に向けてバイエルンと直接交渉を開始したが、イングランドの移籍市場が閉まる前に取引は実現しなかった。フラムは、他の守備陣補強の動きで問題に直面したことを受け、このフランス人選手に照準を切り替えたと報じられていた。しかし、移籍市場閉幕間際にこの取引を成立させるには、金銭面と契約の構造面で求められる条件のハードルが高すぎた。
さらに、中東への高額な退路も、サウジ・プロリーグの期限が過ぎたことで消滅した。報道によれば、選手本人は原則として移籍に前向きだったとみられるものの、ボエイのサウジアラビア移籍は破談となった。バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベールは以前、クラブが選手の立場について透明性を持って対応してきたと認めていたが、評価額を満たす正式オファーは届かず、このDFは2028年までミュンヘンで契約を残している。これにより、このフランス人選手はスタニシッチやライマーらを相手に出場時間を争うことになる。
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コンパニ、ボエの再合流を確認
コンパニは、DFの去就を巡ってこの夏に激しい憶測が飛び交った中、ボエが正式にトップチームに復帰したことを歓迎した。コンパニは、新シーズンに向けて進む中で、同選手が今や自身の全面的な支持を得ていることを明確にした。「移籍市場は閉まり、サシャは我々のチームの一員であり、我々のサポートを受けている」とコンパニは述べた。
「私の役割は、彼が結果を出すことだ。だが現実には、そのポジションにはヨシプ・スタニシッチとコンラート・ライマーがいて、競争はすでに非常に激しい。だからこそ、忍耐とハードワークが必要になる。しかし、正しい姿勢があれば、サッカーでは何が起こるか分からない。我々はただ彼に敬意を持って接している。彼は現在とても良いトレーニングをしており、他のすべては自然とうまく収まっていくだろう」
バイエルンの移籍交渉における誠実さ
コンパニ監督はまた、もはや第一の選択肢ではないと伝えられた選手たちをマネジメントすることの難しさについても振り返った。ベルギー人指揮官は、数人のスカッドメンバーにとって激動の夏となった中、クラブのリーダーシップ、特にマックス・エベール氏とクリストフ・フロイント氏の率直なコミュニケーションの姿勢を称賛した。その知らせはプロアスリートが聞きたい内容であることはほとんどないが、コンパニ監督は、バイエルン首脳陣が示す明確さが、移籍を巡る騒動の最中であってもロッカールーム内でのプロフェッショナルとしての敬意を保つ助けになっていると考えている。
「私がマックス・エベール氏、そしてクリストフ・フロイント氏と仕事をして見てきたのは、クラブが明確で率直だということだ。選手との関わりにおいてもそうだ」とコンパニ監督は説明した。「それは選手にとって常に気持ちのいいものではないが、はっきりと、そして正直に話すことで、選手たちから多くの敬意も得られる」
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エルフェアスベルク戦を前に追い風となる可能性
バイエルンが次戦のSVエルフェアスベルク戦に向けて準備を進める中、焦点はチームのコンディションと戦術面の準備に移っている。ボエイが自身のポジション争いに臨む一方、記録的王者には負傷者の状況に関しても前向きな材料がある。セルジュ・ニャブリのような重要なウイングの復帰の可能性は、国内シーズンの好スタートを維持したいコンパニ監督に、攻撃面でさらなる層の厚みをもたらすことになる。
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